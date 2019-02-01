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Буча: Поліція жорстким методом зупинила порушника на скутері

У Бучі в районі Склозаводській Ірпінська патрульна поліція підрізала ледь не спричинивши більш серйозніше ДТП. Далі пряма мова "постраждалого" порушника.





У Бучі в районі Склозаводській Ірпінська патрульна поліція підрізала ледь не спричинивши ДТП зі мною на скутері, я був вимушений терміново загальмувати, співробітник поліції повалив мене зі скутером на землю, в той момент в мене на голові не було шолома (завжди одягаю а тут терміново потрібно було поїхати до аптеки купити ліки людям), що могло спричинити травму голови, спричинили невеликі тілесні ушкодження.

Виписавши мені штраф, за те що в мене немає відкритої категорії _А1_, мопед не є КОСМІЧНОЮ РАКЕТОЮ але закони є закони, я досвідчений водій категорії _ В_ 20 років стажу трезвим!!! Представте що вони могли просто збити людину травмувавши її, а на моему місці міг бути підліток який не зреагував би то що тоді ?

На цьому місці могла опинитися Ваша дитина, багато молоді ганяють на скутерах без жодних розумінь правил ПДР і це страшно. Готуємо документи до прокуратури про перевищення службових повноважень, про недбале оформлення протоколу. Копію протоколу вони порвали і забрали з собою чим порушили законодавство, також порушили що не представилися хто вони такі, і ми живемо в правовій державі, видали тільки квитанцію яку я додам до опису.

Я не знімаю з себе правопорушення за керування МТЗ без дозвільних документів та шолому але ми всі люди і таке ставлення зі сторони поліції неприпустимо.

Бережіть себе. Прошу розповсюдити максимально по регіональним групам. Дякую небайдужим людям відео додаю.

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дтп поліція Склозаводська Буча відеосюжет
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