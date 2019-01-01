Генеральний план Ворзеля затверджено

Стратегічний документ селища Ворзель – генеральний план затверджено.

Оскільки генеральний план є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території, забезпечення соціально-економічного, комплексного розвитку селища, його розроблення давно стало нагальною необхідністю.

І нарешті його затвердили , пройшовши всі відповідні процедури.Документ, за яким населений пункт буде розвиватись, розробив державний науково-дослідний інститут проектування міст «ДІПРОМІСТО» ім. Ю.М.Білоконя.Генплан передбачає комплексний містобудівний розвиток, а саме: обґрунтування майбутніх потреб та визначення переважних напрямів використання територій; обґрунтування розподілу земель для містобудівних потреб за цільовим призначенням; визначення і раціональне розташування територій житлової та громадської забудови, промислових, історико-культурних й інших територій.Але найголовніше - ним передбачено збереження рекреаційно-оздоровчого потенціалу селища Ворзель.Затверджений Генеральний план надає підстави для розробки плану зонування території та землевпорядної документації.Дякую всім, хто взяв активну участь у розробці,обговоренні та затвердженні містобудівної документації.