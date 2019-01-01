Нову гімназію в Бучі відкриють 1 вересня

Гімназію на 14 класів по вул. Вишнева в м. Буча заплановано ввести в експлуатацію 1 вересня 2020 року. Будують її в рамках національної програми «Велике будівництво», ініційованої Президентом України Володимиром Зеленським.

«Основне завдання влади – задоволення соціальних потреб мешканців в отриманні високоякісних освітніх послуг, забезпечення інтелектуального розвитку населення. У випадку із Бучею це ще й і вирішення гострої проблеми завантаження учбових закладів, – підкреслив очільник Київської ОДА Василь Володін. – Дуже важливо, що Глава держави підтримує розвиток української інфраструктури. Завдяки ініційованому Президентом України проекту «Велике будівництво» ми будуємо та оновлюємо важливі соціальні об’єкти в області. Вже запланували чимало нових проектів. Робота триває».

Будівництво навчального закладу розпочалося ще у 2016 році у зв’язку зі збільшення кількості населення в м. Буча. На сьогодні в загальноосвітніх начальних закладах міста наповнюваність учнів становить 120%, що є найбільшим показником в Київській області.Загальна кошторисна вартість об’єкту складає 118,7 млн грн. На початок січня 2020 року залишкова вартість становить 11,6 млн грн, з них: 4,7 млн грн – обласний бюджет, 6,8 млн грн – місцевий бюджет. На сьогодні проведено касових видатків на суму 8,0 млн грн.Гімназія вже побудована на 98%. Основні будівельні роботи виконані, проводиться усунення дрібних недоліків та дооблаштування систем відеонагляду, електромереж та пожежної сигналізації. Закуплена і завезена частина обладнання.Зокрема, здійснено будівництво 3-х блоків – А, Б, В. У блоці А передбачається розміщення навчально-виробничих, адміністративно-службових приміщень. В блоці В розміщуються навчальні кабінети та лабораторії.В центральному блоці Б розташовані на 1 поверсі: вестибюль, гардероб, їдальня з виробничими та складськими приміщеннями, бібліотека, приміщення медичного обслуговування; на 2-поверсі: спортивний зал (30х18 м) з допоміжними приміщеннями, тренажерний зал; на 3 поверсі: актовий зал на 120 місць з естрадою, артистичними та костюмерною.Планувальне рішення вхідної групи блоку Б забезпечує безперешкодний доступ маломобільних груп населення до будівлі. Кожен блок має безпосередній вихід назовні.