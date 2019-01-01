До 1 липня задекларуйте доходи від обробітку земельних ділянок (2+ га)

До 1 липня слід задекларувати доходи від обробітку земельних ділянок (паїв) розміром понад 2 гектари

Податкова декларація подається платниками податків за місцем своєї податкової адреси в один із таких способів (за вибором платника):

- особисто або уповноваженою на це особою;

- надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

- засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису.

Згідно п.п.165.1.24 п.165.1 ст.165 ПКУ, доходи, отримані від продажу власної сільськогосподарської продукції, що вирощена, відгодована, виловлена, зібрана, виготовлена, вироблена, оброблена та/або перероблена безпосередньо фізичною особою на земельних ділянках, виділених їй для особистого селянського господарства та/або на земельних частках (паях), виділених в натурі (на місцевості), сукупний розмір яких перевищує 2 гектари, підлягають оподаткуванню на загальних підставах - такі доходи оподатковуються податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18% та військовим збором за ставкою 1,5%.Отже, громадяни, які отримали дохід від обробітку земельних ділянок, часток (паїв), розмір яких перевищує 2 гектари, зобов’язані подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи за 2019 рік до 01 липня 2020 року до податкового органу за місцем реєстрації (місцем прописки).Звертаємо увагу, що у разі надсилання податкової декларації поштою, платник податку зобов’язаний здійснити таке відправлення не пізніше ніж за п’ять днів до закінчення граничного строку подання податкової декларації, а при поданні податкової декларації в електронній формі, - не пізніше закінчення останньої години дня, в якому спливає такий граничний строк.