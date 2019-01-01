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  • Учора, 15:28
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До 1 липня задекларуйте доходи від обробітку земельних ділянок (2+ га)

До 1 липня слід задекларувати доходи від обробітку земельних ділянок (паїв) розміром понад 2 гектари



Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що платник податку, який отримує окремі види оподатковуваних доходів (прибутків), які не підлягають оподаткуванню під час їх нарахування чи виплати, але не є звільненими від оподаткування, зобов'язаний самостійно включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати річну декларацію про майновий стан і доходи громадян - п.п.168.1.3 п.168.1 ст.168 Податкового кодексу України (далі - ПКУ).

Згідно п.п.165.1.24 п.165.1 ст.165 ПКУ, доходи, отримані від продажу власної сільськогосподарської продукції, що вирощена, відгодована, виловлена, зібрана, виготовлена, вироблена, оброблена та/або перероблена безпосередньо фізичною особою на земельних ділянках, виділених їй для особистого селянського господарства та/або на земельних частках (паях), виділених в натурі (на місцевості), сукупний розмір яких перевищує 2 гектари, підлягають оподаткуванню на загальних підставах - такі доходи оподатковуються податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18% та військовим збором за ставкою 1,5%.

Отже, громадяни, які отримали дохід від обробітку земельних ділянок, часток (паїв), розмір яких перевищує 2 гектари, зобов’язані подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи за 2019 рік до 01 липня 2020 року до податкового органу за місцем реєстрації (місцем прописки).

Податкова декларація подається платниками податків за місцем своєї податкової адреси в один із таких способів (за вибором платника):
- особисто або уповноваженою на це особою;
- надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;
- засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису.


Звертаємо увагу, що у разі надсилання податкової декларації поштою, платник податку зобов’язаний здійснити таке відправлення не пізніше ніж за п’ять днів до закінчення граничного строку подання податкової декларації, а при поданні податкової декларації в електронній формі, - не пізніше закінчення останньої години дня, в якому спливає такий граничний строк.

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