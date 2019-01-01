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Бучанська колонія перевірила рівень службової підготовки персоналу

23 червня 2020 року в державній установі «Бучанська виправна колонія (№ 85)» проведено підсумкову перевірку рівня службової підготовки персоналу за підсумками 2019-2020 навчального року відповідно до вимог "Положення про організацію професійної підготовки осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України" затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 08.09.2015 № 1675/5.



В актовій залі установи були прийняті диференційовані заліки зі службової підготовки. Після складання заліків з теоретичної частини, особовий склад був запрошений до спортивного майданчику, де кожен продемонстрував фізичні навички отримані впродовж навчального року. Чоловіки показали свою вправність з бігу на 1000 м, бігу на 100 м та підтягуванні на перекладині, а дівчата - з бігу на 100 м та згинанні і розгинанні рук в упорі лежачи.

Також особовий склад установи складав залік з вогневої підготовки: знання матеріальної частини пістолета Макарова (ПМ) та автомата Калашникова (АК), правила застосування зброї та заходи поводження з нею і неповне розбирання та збирання ПМ і АК.

За результатами перевірки персоналу за підсумками 2019-2020 навчального року в державній установі «Бучанська виправна колонія (№ 85)» особовий склад показав достатній рівень знань з навчальних дисциплін отримавши загальну оцінку «задовільно».







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Бучанська виправна колонія 85 
 БВК 85 Буча фотофакт
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