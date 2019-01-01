1 вересня діти не підуть до школи: у МОН розповіли, яким буде навчання з осені

Стало відомо, як почнеться новий навчальний рік для українських школярів. До 1 вересня можна не готуватися - процес навчання знову буде дистанційним, його організовують за новими правилами, прописаним Кабміном. З вересня у школах збережуться технології дистанційного навчання, також за індивідуальним підходом буде опановуватися матеріал, який вивчали під час карантину.

«Технології дистанційного навчання будуть використовувати у школі більше, і ми перейдемо до іншого формату навчання. Тобто будуть поєднуватися і класно-урочна система, і технології змішаного навчання. З вересня, думаю, вони будуть краще використовуватися в наших школах», – сказала Мандзій.

«Буде так зване «коригувальне навчання». Вчителі зможуть з’ясувати опанування того матеріалу учнями, який припав на карантин. І тут буде індивідуальний підхід виключно кожного класу й кожного вчителя», – додала Мандзій.

Рішення про те, яким чином почнеться наступний навчальний рік уряд ще не ухвалив. Детальніше про нові реалії школярів та абітурієнтів цього року в інтерв'ю РБК-Україна розповіла тимчасово виконуюча обов'язки міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

У складній ситуації опинилися і випускники-2020.З 25 червня їм доведеться здавати Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) в нестандартних умовах: без пробного "тренувального" тестування, без очної підготовки в школах в останні півроку, та ще й в масках.– Нам вдалося стабілізувати ситуацію з навчанням з використанням дистанційних технологій. Ми напрацювали рекомендації, як можна організувати процеси в школі. Стабілізували ситуацію з виплатою зарплати вчителям та вихователям. Я можу сказати, що для нас викликом залишаються технічні можливості. Це те, на що ми оперативно не можемо відреагувати. Це складно організувати в короткий проміжок часу.– В Україні загалом 15 106 шкіл і кожна з них використовує різні стратегії й інструменти дистанційного навчання, щоб охопити максимальну кількість учнів. Ми скерували рекомендації як власне це можна організувати.Але кожний вчитель вправі самостійно визначити зручні для себе інструменти, які дозволяють продовжувати освітній процес в умовах карантину. З 2017-го року в законі "Про освіту" передбачена автономія школи.– За організацію освітнього процесу в межах школи відповідає не МОН, а директор школи. В нас 440 тисяч вчителів. Тому розумію, що в різних школах було по-різному. Так, ми як держава не мали єдиної точки доступу, щоб спонукати вчителів та учнів використовувати лише цей ресурс. Я про Нову освітню електронну платформу (НОЕП). Зараз ми працюємо над тим, щоб вона запрацювала з вересня.– Я теж читаю про те, що були надіслані завдання і більше нічого. Але категорично не погоджуюсь, що в межах України це перейшло на самоосвіту. Ми розуміємо випадки, які були. Але море прикладів вчителів, які і записували уроки, і навіть проводили батьківські збори онлайн.Не погоджуюсь із тим, що все було виключно на використанні потенціалу батьків. Ми розуміємо важливість залучення батьків до цього процесу, але згадайте і закон "Про освіту". В законі теж прописано, що батьки є учасниками освітнього процесу.Тобто це той період, коли потрібно було підтримати своїх дітей та допомогти. Це був виклик. Я вважаю, що ми з цим викликом впорались.– Безперечно. Я розумію, що загально в такій кількості шкіл, яка є у нас – це не реально з’ясувати по кожній школі. Але маємо море прикладів, як були створені батьківські чати, учасником яких був директор школи. Вони могли відслідковувати ситуацію з відгуками батьків по кожному окремому класу. Тому батькам варто звертатись до директора школи.– На 5 вересня 2019 року, за нашою статистикою, 3% шкіл не мали якісного інтернету. Але в період карантину ми організовували навчання в домашніх умовах. Щоб всі мали можливість здобувати освіту, незважаючи на наявність інтернету, і була запроваджена Всеукраїнська школа онлайн. Телевізор більше наявний в наших домівках.– Так, на початку березня ми не були готові до такого всеукраїнського переходу на дистанційне навчання. Що буде з епідеміологічною ситуацією та чи буде друга хвиля епідемії у серпні/вересні – на жаль, але ми цього зараз сказати не можемо. Такі моніторинги веде МОЗ.Але ми маємо бути більш готові до такого виклику, який був у березні. Ми працюємо зараз над тим, щоб мав продовження проект Всеукраїнська школа-онлайн, який можна було б реалізовувати з вересня. Але у якому форматі це буде, поки що узгоджуємо.– Всередині Кабміну немає такого рішення. Поки що адаптивний карантин продовжено до 31 липня. Як буде розвиватись епідемічна ситуація, важко судити. Безперечно, я за те, щоб діти повернулись до школи. Але щоб умови навчання у школі були безпечними. Тому зараз ми готуємося до проведення ЗНО та вступної кампанії. Наше основне завдання – це збереження здоров’я учасників освітнього процесу.Я хочу трохи спростувати фейк. В коментарі одному з телеканалів я сказала про те, що навчання вже буде з використанням тих інструментів та технологій, які опанували вчителі. Але це не означає, що з 1 вересня ми перейдемо на дистанційне навчання. Живого спілкування ніхто не скасовував. В тому й суть школи.До кінця червня спільно з МОЗ готуємо додаткові протоколи, які визначатимуть заходи безпеки у закладах освіти до повернення дітей з 1 вересня. Я впевнена, що новий навчальний рік для учнів шкіл розпочнеться з 1 вересня. Для студентів першого курсу з 17 вересня. Ми передбачили коригуюче навчання в наступному році, щоби кожен вчитель зрозумів, як опанували матеріал його учні.– Ми моніторили цю ситуацію. Таких сигналів до нас не надходило. Всі вчителі повинні були отримати повністю заробітну плату. По окремих випадках була інформація про дещо інший підхід до оплати праці вихователів дошкільної освіти. Але по школі таких звернень не було.– Закон вже підписано президентом. Повернуто з підписом в Раду. В понеділок вони мали б все завершити.– Якщо ми говоримо про вступ цього та минулого року, він не буде відрізнятися нічим. Окрім того, що цього року буде можливість подати електронну заяву у свій кабінет з 1 серпня. Інших змін немає.Якщо ми говоримо про закон, який звільнив здобувачів повної загальної середньої освіти від обов’язкової державної підсумкової атестації, то наголошую на тому, що цей закон не скасовує проведення ЗНО для тих випускників, які мають вступити до закладу вищої освіти. Іншого шляху вступу немає. Ми зобов’язанні забезпечити чесний та прозорий вступ.– МОН забезпечило всі необхідні засоби індивідуального захисту. З четверга почалась перевірка щодо наявності засобів на пунктах тестування. Спершу в нас було 1714 пунктів, а потім їх стало дещо менше. В окремих школах Києва пункти були переведені в область, тому були виявлені особи (хворі на коронавірус, – ред.), які мали доступ до приміщень.– Це два процеси в одному. Законом "Про повну загальну середню освіту" передбачено, що в нас є ДПА у формі ЗНО. Якщо здобувачі освіти звільнені від підсумкової атестації, вони мають право написати свою ДПА в формі ЗНО. Якщо ви цього року складаєте ЗНО, ви можете використати свій результат на наступний рік.– Так, можна. Ви отримаєте результат ЗНО в шкалі оцінювання до 200. А потім вам оцінку за ЗНО трансформують від 1 до 12. Цю оцінку отримує школа і виставляє вам в документ про освіту. Якщо ви хочете, щоб вам врахували ваші бали вже від 1 до 12, то вам в шкалі ДПА буде цей результат (балів за ЗНО, – ред). Тепер це один процес.– В нас є затверджені стратегії оцінювання в Україні. Я не знаю прізвище наступного міністра, але сподіваюсь ніхто в Україні не підважить права на справедливе оцінювання та право на чесний і прозорий вступ.– Комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій затвердила показники: якщо 50% областей не відповідають умовам і не перейшли до адаптивного карантину, якщо є 60 активних хворих на 100 тисяч населення. Якщо ці показники досягнуті, розгортаємо інший сценарій. Але сьогодні, ці показники не досягнуті.ЗНО відбудеться! Сьогодні комісія прийняла рішення, що епідеміологічна ситуація дозволяє провести зовнішнє незалежне оцінювання з 25 червня по 17 липня, відповідно до всіх рекомендацій Головного державного санітарного лікаря.– Пробне ЗНО було скасовано, виходячи з загрозливої кількості захворювань в окремих великих містах. Це Львів та Київ.– Ні, воно не впливає. Результати пробного ЗНО мало на меті ознайомити учасників з процесом. Випускники цього року занурювалися в атмосферу ще минулого року, тому тут не можна говорити, що хтось в нерівних умовах. Безперечно, випускники 10-их класів могли би бути краще підготовлені до наступного року. Але пандемія вносить свої корективи, на які ми, на жаль, не маємо впливу.– Вона зміщена вже. Вступна кампанія розпочнеться з 1 серпня з реєстрації в електронних кабінетах. Прийом заяв триває з 13 до 22 серпня, до 16 серпня – для тих, хто складає вступні іспити замість ЗНО. Подача документів для зарахування на бюджет закінчиться 31 серпня о 6:00. Зарахування вступників на бюджет – до 5 вересня. З 15-17 вересня починаємо навчальний рік для першого курсу.– У нас було два варіанти проведення ЗНО. Перший варіант: 25 червня - 17 липня. Тоді вступна кампанія розпочинається 1 вересня. Якби у нас ЗНО відбулося в серпні, вступна б завершилась у жовтні.– Зміни відбулись. Вони пов’язані зі зміщенням термінів вступної кампанії. Інших змін не було передбачено. Сподіваюсь, що вже нічого не підважить умови прийому.– Ні, я не думаю що станеться так, що буде менше абітурієнтів. В нас достатньо бюджетних місць для того, щоб цьогорічні випускники могли вступати до ВНЗ.– Не стане менше. Майже 100 закладів сьогодні готові брати вступників з окупованих територій за спрощеною схемою. Ми працюємо над змінами і хочемо зробити їм таку схему, за якою вступають абітурієнти з Криму. Тобто кожен ВНЗ буде мати квоту, яку вони зможуть використовувати. Для цього треба змінити закон. Сподіваємось, до початку вступної кампанії – організуємо.– Невідомо, але в нас більше ніж 1,5 тисячі осіб зголосилося на ЗНО з цієї території. Вони мають право складати ЗНО, не хочуть – ми пропонуємо інший варіант – це освітній центр.– Не знаю. Я не приймаю рішень.– Ні, працюю заступником міністра. А на мене просто поклали виконання обов’язків. Я не маю права радити президенту або прем’єру з приводу кадрових призначень.– Ми рухаємось тим шляхом, який був передбачений. В програмі діяльності уряду записано продовження реформи, і я сподіваюсь, що це не буде згорнуто. Нам вдалось зберегти 1,06 мільярда на НУШ. Прикро, що ця стаття теж піддалась секвестру. Але поки що ми і не могли організувати підвищення кваліфікації вчителів. Домовлялись з прем’єром, що ми повернемось до цього питання після виходу з карантину.– У 2019 році в українські виші вступило 80 470 (70 696 основне навчання) студентів зі 158 країн світу.– Як я розумію, найбільша їх проблема це закритий кордон. Поки що ми переступили цей поріг. В нас 42 випадки захворювання на 100 тисяч осіб. А якщо менше ніж 40, тоді можуть бути відкриті кордони. Але вступна кампанія, наприклад, в польські університети теж зміщена у часі.– Так, ми виходимо на фінішну пряму зі змінами до положення про навчання з використанням технологій дистанційного навчання. Думаю, що наступного тижня це положення вже буде оприлюднено. Найближчим часом ми його і приймемо. Будемо працювати над проектом “Єдина освітня електронна платформа” та Всеукраїнською школою онлайн.– Ні, в жодному випадку. Зараз інклюзивні ресурсні центри в областях, де є пом’якшення карантину, вже працюють для того, щоб всі особи могли пройти комплексну оцінку. Вона є підставою для зарахування дітей в інклюзивні групи, в заклади дошкільної або середньої освіти з 1 вересня.Також для такої дитини складається індивідуальна програма розвитку і надається додаткова психолого-педагогічна допомога. Там нічого не змінилось, ми тримаємо руку на пульсі. Хочемо прийняти стратегію інклюзивного навчання.