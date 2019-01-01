У жителя Ворзеля вилучили гранату та наркозілля

Оперативники Ірпінського відділу поліції затримали 27-річного жителя смт. Ворзель, в автомобілі якого виявили предмет схожий на гранату.

Так, правоохоронці за орієнтуванням зупинили транспортний засіб чоловіка, в якому виявили боєприпас.На місці виявлення боєприпасу працюють вибухотехніки.Під час невідкладного обшуку за місцем проживання громадянина також було виявлено 20 кущів незаконного посіву наркозілля.Усі речові докази направлено на проведення відповідних експертних досліджень.Поліція наразі встановлює походження гранати.Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України.За даним фактом відкриті кримінальні провадження за ст. 263 КК України ( Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибузовими речовинами), а також за ст. 310 КК України (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель).