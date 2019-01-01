Конкурс дитячого малюнка до Дня медика (фото)

Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги провів конкурс дитячого малюнка до "Дня медика".
Тема малюнка "Лікар – мій супергерой!".
Наші дітки — самі талановиті! Дякуємо усім за участь у нашому конкурсі.Але ми не змогли залишити діток без призів, тому всі наші маленькі таланти отримують сюрприз від нас!
Тільки подивіться на ці творіння. Дякуємо всім за участь!
Ми зв'яжемося з вами та домовимося де ви заберете призи.
Тільки подивіться на ці творіння. Дякуємо всім за участь!
Ми зв'яжемося з вами та домовимося де ви заберете призи.
Ось і результати дитячої творчості: