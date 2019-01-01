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  • Учора, 18:00
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Конкурс дитячого малюнка до Дня медика (фото)

Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги провів конкурс дитячого малюнка до "Дня медика".
Тема малюнка "Лікар – мій супергерой!".



Наші дітки — самі талановиті! Дякуємо усім за участь у нашому конкурсі.Але ми не змогли залишити діток без призів, тому всі наші маленькі таланти отримують сюрприз від нас!
Тільки подивіться на ці творіння. Дякуємо всім за участь!
Ми зв'яжемося з вами та домовимося де ви заберете призи.





Ось і результати дитячої творчості:






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Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги 
 медицина Джам фотофакт
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