» » Південно-Західна залізниця: з 23 червня додаються ще 27 приміських поїздів
  • Учора, 15:06
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Південно-Західна залізниця: з 23 червня додаються ще 27 приміських поїздів

Від 23 червня розпочнеться курсування ще 27 приміських поїздів по регіональній філії «Південно-Західна залізниця» та з 24 червня — 23 поїздів по філії «Південна залізниця».


Укрзалізниця вкотре закликає пасажирів бути свідомими та виконувати рекомендації під час проїзду залізничним транспортом. Зокрема, дотримуватися соціальної дистанції, вдягати маску, а в разі виявлення симптомів гострої респіраторної хвороби залишатися вдома. На час дії карантинних обмежень у кожному приміському поїзді буде знаходитися провідник, який слідкуватиме за дотриманням цих норм.

Розклад на 24.06. станом на 19.06. ! - очікуємо зміни - !

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www.uz.gov.ua 
 розклад поїздів рассписание электричек
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