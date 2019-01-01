Південно-Західна залізниця: з 23 червня додаються ще 27 приміських поїздів

Від 23 червня розпочнеться курсування ще 27 приміських поїздів по регіональній філії «Південно-Західна залізниця» та з 24 червня — 23 поїздів по філії «Південна залізниця».

Укрзалізниця вкотре закликає пасажирів бути свідомими та виконувати рекомендації під час проїзду залізничним транспортом. Зокрема, дотримуватися соціальної дистанції, вдягати маску, а в разі виявлення симптомів гострої респіраторної хвороби залишатися вдома. На час дії карантинних обмежень у кожному приміському поїзді буде знаходитися провідник, який слідкуватиме за дотриманням цих норм.