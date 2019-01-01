Відкритий кубок із мотокросу провели в Бучі

Цими вихідними близько 140 спортсменів із усієї України з’їхалися сюди на Відкритий кубок із мотокросу Спортивно-технічного клубу «Сона». Ці клубні змагання пройшли вперше, але організатори обіцяють зробити їх традиційними.

Олександр Пащинський, організатор змагань:

Семен Неруш, 11-разовий чемпіон України з мотокросу (м. Дніпро):

Олег Ліпінський, майстер спорту з мотокросу (м. Житомир):

Валерій Сєрков, комерційний директор компанії «Ecosoft»:

Олександр Пащинський:

Через карантин змагання на трасі СТК «Сона» вперше пройшли майже без глядачів. Разом із спортсменами приїхали лише механіки та рідні. Зазвичай активні вболівальники, кажуть гонщики, дуже додають настрою і драйву, але після довгої перерви й сама можливість позмагатися приносить неабияке задоволення.Відкритий кубок із мотокросу на трасі СТК «Сона» організовували з максимальним дотриманням карантинних норм. Завдяки компанії «Ecosoft» усі спортсмени були забезпечені захисними масками та антисептиками.А наступного року тут готуються знову прийняти етап Чемпіонату світу з мотокросу на мотоциклах із колясками. Цьогорічні міжнародні змагання через пандемію коронавірусу були скасовані.