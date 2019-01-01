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  • Учора, 14:16
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Відкритий кубок із мотокросу провели в Бучі

Цими вихідними близько 140 спортсменів із усієї України з’їхалися сюди на Відкритий кубок із мотокросу Спортивно-технічного клубу «Сона». Ці клубні змагання пройшли вперше, але організатори обіцяють зробити їх традиційними.





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Олександр Пащинський, організатор змагань:


«Проводимо їх у чотири етапи, тобто кожного місяця (з червня) буде по одному змаганню на місяць, і потім уже будуть фінальні змагання у вересні».

Через карантин змагання на трасі СТК «Сона» вперше пройшли майже без глядачів. Разом із спортсменами приїхали лише механіки та рідні. Зазвичай активні вболівальники, кажуть гонщики, дуже додають настрою і драйву, але після довгої перерви й сама можливість позмагатися приносить неабияке задоволення.

Семен Неруш, 11-разовий чемпіон України з мотокросу (м. Дніпро):


«Дуже сильно концентруюся на трасі, на суперниках, на своїй їзді, а не на глядачах. Хоча все одно приємно, коли глядачі підтримують. Але після карантину й такі змагання дуже подобаються».

Олег Ліпінський, майстер спорту з мотокросу (м. Житомир):


«Карантин вносить свої корективи, але ми вже пристосовуємося. Я ветеран і в групі ризику. Ми всі засоби пробуємо для того, щоби не захворіти. Ходимо в масках, де людно. І, до речі, сьогодні багато глядачів теж виходило на трек у масках. Це, мабуть, ще добре».

Відкритий кубок із мотокросу на трасі СТК «Сона» організовували з максимальним дотриманням карантинних норм. Завдяки компанії «Ecosoft» усі спортсмени були забезпечені захисними масками та антисептиками.

Валерій Сєрков, комерційний директор компанії «Ecosoft»:


«Цього року, коли почалася ця епідемія коронавірусу, світова пандемія, ми не розгубилися, не зупинилися, ми почали виробництво антисептиків, масок — і не тільки для того, щоб забезпечити свій персонал, а для того, щоби надати ці продукти тим, хто найбільш нужденний в даний момент. Намагаємося брати участь у всіх видатних заходах — таких, як, наприклад, цей мотокрос — для того, щоб продовжувати забезпечувати безпеку учасників, безпеку тих, хто проводить ці змагання».

Наступний етап відкритих клубних змагань СТК «Сона» пройде вже 25 липня. А наступного року тут готуються знову прийняти етап Чемпіонату світу з мотокросу на мотоциклах із колясками. Цьогорічні міжнародні змагання через пандемію коронавірусу були скасовані.

Олександр Пащинський:


«У цьому році Чемпіонат світу, який мав проходити на СТК “Сона” в місті Буча, був відмінений. І взагалі Чемпіонат світу у всьому світі, у всіх країнах відмінений і перенесений на 2021 рік. Тому я не знаю поки що точних дат проведення змагань, але якщо у нас у всьому світі все буде добре, ці змагання відбудуться у 21-му році».












Фото Олега Гриба
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Ірпінь ТБ, 
www.itvua.tv
 СТК СОНА мотокрос Пащинський Буча відеосюжет фотофакт
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