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  • Учора, 10:13
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Бучанський міський голова привітав медпрацівників з професійним святом

Шановні медики!
Прийміть найщиріші вітання зі святом – з вашим професійним днем – та слова вдячності за самовіддану працю.



Бути лікарем — це набагато більше, ніж просто професія. Це дійсно покликання, дар Божий, служіння іншим людям, без якого неможливо рятувати життя.

Кожен з нас довіряє вам найдорожче – своє здоров‘я. І вірить, що в критичний момент, у будь-який час дня і ночі, ви прийдете на допомогу.

Сьогодні, коли всі медики світу опинилися на передовій боротьби з пандемією, у цьому легко переконатися.

Знайте, у Бучанській громаді ми пишаємося кожним фахівцем, який, ризикуючи власним життям, продовжує протиставляти новим викликам знання, досвід та готовність щомиті прийти на допомогу.

Бажаю сили, витримки й енергії, щоб творити добро. І головне - будьте здорові самі і нехай ваші родини хвороби обходять стороною.

Зі святом вас!


Бучанський міський голова Анатолій Федорук

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Прес-служба Бучанської міської ради 
 Федорук Анатолій Петрович відеосюжет Буча медицина
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