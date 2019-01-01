Бучанський міський голова привітав медпрацівників з професійним святом

Шановні медики!
Прийміть найщиріші вітання зі святом – з вашим професійним днем – та слова вдячності за самовіддану працю.
Бути лікарем — це набагато більше, ніж просто професія. Це дійсно покликання, дар Божий, служіння іншим людям, без якого неможливо рятувати життя.
Кожен з нас довіряє вам найдорожче – своє здоров‘я. І вірить, що в критичний момент, у будь-який час дня і ночі, ви прийдете на допомогу.
Сьогодні, коли всі медики світу опинилися на передовій боротьби з пандемією, у цьому легко переконатися.
Знайте, у Бучанській громаді ми пишаємося кожним фахівцем, який, ризикуючи власним життям, продовжує протиставляти новим викликам знання, досвід та готовність щомиті прийти на допомогу.
Бажаю сили, витримки й енергії, щоб творити добро. І головне - будьте здорові самі і нехай ваші родини хвороби обходять стороною.
Зі святом вас!
Бучанський міський голова Анатолій Федорук