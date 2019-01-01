У Гостомелі відкрили новий торгівельний центр

У Гостомелі відкрили новий супермаркет - "City market". Це комплекс нового сучасного формату, який пропонує мережа магазинів «Пчелка».
Комплекс відчинив у самому "серці" регіону, оскільки розташований на перехресті трьох населених пунктів - Гостомеля, Бучі та Ірпеня, по вулиці Чкалова, 2.
Площа маркету складає 2216 кв. метрів, має 120 місць для парковки та станцію зарядки для електрокарів. Торговельна лінійка закладу прийдеться на будь-який смак та гаманець. Чого тут тільки немає...
Головною особливістю нового торгівельного "велетня", є пункт видачі інтернет-магазину «Розетка». До того ж, має зелені зони очікування і відпочинку, італійську піцерію, гріль-бар, затишну кав’ярню з власною випічкою, паб з крафтовим пивом та німецькими ковбасками, зоомагазин, аптеку та хімчистку. В черзі довго стояти теж не доведеться, оскільки в "City market" працює 21 каса, з яких шість автоматизованих.
Сама ж концепція закладу передбачає наявність затишних «вулиць» з торговими відділами відповідно їх назв (Milk Street — молочні продукти, Drinks Street — напої, Coffee Street — кава).
Гостомель давно потребував торгівельний центр такого рівня, так як сучасне суспільство вже давно звикло до комфортного та зручного побуту, який дозволяє швидко та якісно використовувати свій час.
Тож, варто зазначити - Гостомель все більше стає селищем європейського зразка.