У Гостомелі відкрили новий торгівельний центр

У Гостомелі відкрили новий супермаркет - "City market". Це комплекс нового сучасного формату, який пропонує мережа магазинів «Пчелка».

Площа маркету складає 2216 кв. метрів, має 120 місць для парковки та станцію зарядки для електрокарів. Торговельна лінійка закладу прийдеться на будь-який смак та гаманець. Чого тут тільки немає...Головною особливістю нового торгівельного "велетня", є пункт видачі інтернет-магазину «Розетка». До того ж, має зелені зони очікування і відпочинку, італійську піцерію, гріль-бар, затишну кав’ярню з власною випічкою, паб з крафтовим пивом та німецькими ковбасками, зоомагазин, аптеку та хімчистку. В черзі довго стояти теж не доведеться, оскільки в "City market" працює 21 каса, з яких шість автоматизованих.Сама ж концепція закладу передбачає наявність затишних «вулиць» з торговими відділами відповідно їх назв (Milk Street — молочні продукти, Drinks Street — напої, Coffee Street — кава).Гостомель давно потребував торгівельний центр такого рівня, так як сучасне суспільство вже давно звикло до комфортного та зручного побуту, який дозволяє швидко та якісно використовувати свій час.Тож, варто зазначити - Гостомель все більше стає селищем європейського зразка.