Переоснащення центральної каналізаційно-насосної станції в Ірпені

«Ірпіньводоканал» продовжує переоснащувати каналізаційно-насосні станції Приірпіння. Зараз на центральній КНС в Ірпені, на вулиці Соборній, 1-А встановлюють новий потужний насосний агрегат одного зі світових лідерів виробництва каналізаційної техніки — шведської компанії «Flygt».
Олександр Маркушин, перший заступник Ірпінського міського голови:
«Якщо їх порівнювати з автомобілем — це “Мерседес”. Основний плюс — це надійність. Тобто завтра-післязавтра цей насос не зламається. Ці насоси працюють мінімум 10—15 років без втручання людей. Звісно, треба робити постійне ТО, як і іншим насосним агрегатам. Але вони потужні, надійні й економлять нам електроенергію. Бо в тарифі велика складова — це електроенергія».
Вартість нового насоса — понад 6 млн грн. Його придбали за кошти «Ірпіньводоканалу» та Ірпінської міської ради. Фахівці називають цей насос інтелектуальним агрегатом: він самостійно аналізує свою роботу й самостійно працює над економією кіловатів. Заощаджує він до 25% електроенергії.
Сергій Потьомін, заступник начальника КП «Ірпіньводоканал»:
«Аналізує витрати електроенергії — скільки він перекачує. І потім сам зменшує розхід електроенергії. І знову порівнює».
Варто зазначити, що ця КНС – стратегічна для Ірпінського регіону. Сюди надходять усі стоки з Ірпеня, Бучі, Ворзеля, Гостомеля і транспортуються далі до станції аерації в Бортничах. Проєктна потужність цієї КНС — 22 тис. кубометрів на добу. Зараз через неї проходить близько 12 тис. кубів нечистот. Із запуском нового насосу вона буде ще потужнішою і надійнішою. А щоб обладнання працювало безперебійно і в разі відсутності електропостачання, готуються запускати його і від дизельгенератора.