Планування використання земель - 17 червня прийнято відповідний Закон

Законом врегульовуються питання встановлення меж громад;

комплексного просторового планування територій громад, що скасовує необхідність розроблення декількох, споріднених за змістом, видів містобудівної документації та документації із землеустрою;

унормування питань, пов'язаних із її затвердженням;

нормування формування електронної картографічної основи для планування території;

забезпечення реального зв'язку програм соціально-економічного розвитку із документацією із просторового планування, а також створення прозорого та неконфліктного механізму врахування громадських та приватних інтересів через прозорі громадські обговорення.

17 червня, народні обранці прийняли в другому читанні та в цілому Закон ( проект № 2280 ) "Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо планування використання земель".Відповідна інформація з'явилася на сайті ВР.- утворення громадами власних органів містобудування та архітектури, які зможуть встановлювати містобудівні умови та обмеження на всій території громади;- зміну цільового призначення землекористувачем земельних ділянок державної та комунальної власності у разі наявності будівлі, що перебуває у приватній власності землекористувача, а також у разі зміни цільового призначення земельних ділянок двох категорій, - земель житлової та громадської забудови та земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення;- коригування функціональних зон, встановлених старими генеральними планами населених пунктів, за допомогою детальних планів території, за винятком території парків, скверів, лісів і прибережних захисних смуг;- створення органами містобудування та архітектури служби замовника містобудівної документації;- зміну цільового призначення особливо цінних земель для розміщення об'єктів промисловості;- збереження існуючого порядку визначення зон охорони пам'яток культурної спадщини (за відповідною науково-проектною документацією);- уповноваження Кабінету Міністрів затверджувати порядок використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування розроблення комплексних планів;- встановлення перехідного періоду, протягом якого затвердження містобудівної документації, розроблення якої вже почалося до набрання чинності Законом, здійснюється без дотримання встановлених цим Законом вимог до її складу і змісту.Законом також доповнено перелік вихідних даних, які зобов'язані отримувати розробники містобудівної документації, даними про: об'єкти всесвітньої спадщини, їх території та буферні зони; пам'ятки культурної спадщини, в тому числі археологічні, їх території та зони охорони; межі та режими використання історичних ареалів населених місць; історико-культурні заповідники, історико-культурні заповідні території та їх зони охорони; охоронювані археологічні території.Законом врегульовано питання використання земель для сінокосіння, випасання худоби та заборони розорювання пасовищ.