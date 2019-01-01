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Планування використання земель - 17 червня прийнято відповідний Закон

17 червня, народні обранці прийняли в другому читанні та в цілому Закон (проект № 2280) "Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо планування використання земель".

Відповідна інформація з'явилася на сайті ВР.

Законом врегульовуються питання встановлення меж громад;
комплексного просторового планування територій громад, що скасовує необхідність розроблення декількох, споріднених за змістом, видів містобудівної документації та документації із землеустрою;
унормування питань, пов'язаних із її затвердженням;
нормування формування електронної картографічної основи для планування території;
забезпечення реального зв'язку програм соціально-економічного розвитку із документацією із просторового планування, а також створення прозорого та неконфліктного механізму врахування громадських та приватних інтересів через прозорі громадські обговорення.


Положення Закону, зокрема, передбачають:

- утворення громадами власних органів містобудування та архітектури, які зможуть встановлювати містобудівні умови та обмеження на всій території громади;

- зміну цільового призначення землекористувачем земельних ділянок державної та комунальної власності у разі наявності будівлі, що перебуває у приватній власності землекористувача, а також у разі зміни цільового призначення земельних ділянок двох категорій, - земель житлової та громадської забудови та земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення;

- коригування функціональних зон, встановлених старими генеральними планами населених пунктів, за допомогою детальних планів території, за винятком території парків, скверів, лісів і прибережних захисних смуг;

- створення органами містобудування та архітектури служби замовника містобудівної документації;

- зміну цільового призначення особливо цінних земель для розміщення об'єктів промисловості;

- збереження існуючого порядку визначення зон охорони пам'яток культурної спадщини (за відповідною науково-проектною документацією);

- уповноваження Кабінету Міністрів затверджувати порядок використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування розроблення комплексних планів;

- встановлення перехідного періоду, протягом якого затвердження містобудівної документації, розроблення якої вже почалося до набрання чинності Законом, здійснюється без дотримання встановлених цим Законом вимог до її складу і змісту.

Законом також доповнено перелік вихідних даних, які зобов'язані отримувати розробники містобудівної документації, даними про: об'єкти всесвітньої спадщини, їх території та буферні зони; пам'ятки культурної спадщини, в тому числі археологічні, їх території та зони охорони; межі та режими використання історичних ареалів населених місць; історико-культурні заповідники, історико-культурні заповідні території та їх зони охорони; охоронювані археологічні території.

Законом врегульовано питання використання земель для сінокосіння, випасання худоби та заборони розорювання пасовищ.
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