Планування використання земель - 17 червня прийнято відповідний Закон

17 червня, народні обранці прийняли в другому читанні та в цілому Закон (проект № 2280) "Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо планування використання земель".
Відповідна інформація з'явилася на сайті ВР.
Положення Закону, зокрема, передбачають:
- утворення громадами власних органів містобудування та архітектури, які зможуть встановлювати містобудівні умови та обмеження на всій території громади;
- зміну цільового призначення землекористувачем земельних ділянок державної та комунальної власності у разі наявності будівлі, що перебуває у приватній власності землекористувача, а також у разі зміни цільового призначення земельних ділянок двох категорій, - земель житлової та громадської забудови та земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення;
- коригування функціональних зон, встановлених старими генеральними планами населених пунктів, за допомогою детальних планів території, за винятком території парків, скверів, лісів і прибережних захисних смуг;
- створення органами містобудування та архітектури служби замовника містобудівної документації;
- зміну цільового призначення особливо цінних земель для розміщення об'єктів промисловості;
- збереження існуючого порядку визначення зон охорони пам'яток культурної спадщини (за відповідною науково-проектною документацією);
- уповноваження Кабінету Міністрів затверджувати порядок використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування розроблення комплексних планів;
- встановлення перехідного періоду, протягом якого затвердження містобудівної документації, розроблення якої вже почалося до набрання чинності Законом, здійснюється без дотримання встановлених цим Законом вимог до її складу і змісту.
Законом також доповнено перелік вихідних даних, які зобов'язані отримувати розробники містобудівної документації, даними про: об'єкти всесвітньої спадщини, їх території та буферні зони; пам'ятки культурної спадщини, в тому числі археологічні, їх території та зони охорони; межі та режими використання історичних ареалів населених місць; історико-культурні заповідники, історико-культурні заповідні території та їх зони охорони; охоронювані археологічні території.
Законом врегульовано питання використання земель для сінокосіння, випасання худоби та заборони розорювання пасовищ.
Відповідна інформація з'явилася на сайті ВР.
Законом врегульовуються питання встановлення меж громад;
комплексного просторового планування територій громад, що скасовує необхідність розроблення декількох, споріднених за змістом, видів містобудівної документації та документації із землеустрою;
унормування питань, пов'язаних із її затвердженням;
нормування формування електронної картографічної основи для планування території;
забезпечення реального зв'язку програм соціально-економічного розвитку із документацією із просторового планування, а також створення прозорого та неконфліктного механізму врахування громадських та приватних інтересів через прозорі громадські обговорення.
комплексного просторового планування територій громад, що скасовує необхідність розроблення декількох, споріднених за змістом, видів містобудівної документації та документації із землеустрою;
унормування питань, пов'язаних із її затвердженням;
нормування формування електронної картографічної основи для планування території;
забезпечення реального зв'язку програм соціально-економічного розвитку із документацією із просторового планування, а також створення прозорого та неконфліктного механізму врахування громадських та приватних інтересів через прозорі громадські обговорення.
Положення Закону, зокрема, передбачають:
- утворення громадами власних органів містобудування та архітектури, які зможуть встановлювати містобудівні умови та обмеження на всій території громади;
- зміну цільового призначення землекористувачем земельних ділянок державної та комунальної власності у разі наявності будівлі, що перебуває у приватній власності землекористувача, а також у разі зміни цільового призначення земельних ділянок двох категорій, - земель житлової та громадської забудови та земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення;
- коригування функціональних зон, встановлених старими генеральними планами населених пунктів, за допомогою детальних планів території, за винятком території парків, скверів, лісів і прибережних захисних смуг;
- створення органами містобудування та архітектури служби замовника містобудівної документації;
- зміну цільового призначення особливо цінних земель для розміщення об'єктів промисловості;
- збереження існуючого порядку визначення зон охорони пам'яток культурної спадщини (за відповідною науково-проектною документацією);
- уповноваження Кабінету Міністрів затверджувати порядок використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування розроблення комплексних планів;
- встановлення перехідного періоду, протягом якого затвердження містобудівної документації, розроблення якої вже почалося до набрання чинності Законом, здійснюється без дотримання встановлених цим Законом вимог до її складу і змісту.
Законом також доповнено перелік вихідних даних, які зобов'язані отримувати розробники містобудівної документації, даними про: об'єкти всесвітньої спадщини, їх території та буферні зони; пам'ятки культурної спадщини, в тому числі археологічні, їх території та зони охорони; межі та режими використання історичних ареалів населених місць; історико-культурні заповідники, історико-культурні заповідні території та їх зони охорони; охоронювані археологічні території.
Законом врегульовано питання використання земель для сінокосіння, випасання худоби та заборони розорювання пасовищ.