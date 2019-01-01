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У Бучі провели апробацію веломаршруту Патріотичні екскурсії Київщиною



16 червня експертна група проекту "Патріотичні екскурсії Київщиною" провела апробацію веломаршруту в місті Буча.
Бучанський веломаршрут обрав 11 пунктів згідно "Декларації відповідальності".



Автор патріотичної екскурсії Андрій Куцевалов та його колега Клименко Сергій відомі в області прихильники велоспорту, велопоходів та організатори вело фестивалів.

"Звичайно, Буча – місто молоде і сучасне, але має багато цікавих місць та історій, пов’язаних з такими відомими особистостями, як Федір Кричевський, Полонська-Василенко, Мухортов, Авраменко (отаман Орлик), Лятошинський, Ревуцький, Мурашко, Булгаков, Патон…
До наших днів збереглася споруда в стилі лицарського замку — дача радника правління Києво-Ковельської залізниці Штамма.
Зараз Буча – місто парків і фестивалів..."


Учасники проєкту, експерти Микола Богатир, Serge Bahin, Pirogova Natalya, Наталія Топчій висадили насіння в парку "Сімейний".

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