У Бучі провели апробацію веломаршруту Патріотичні екскурсії Київщиною

16 червня експертна група проекту "Патріотичні екскурсії Київщиною" провела апробацію веломаршруту в місті Буча.

Бучанський веломаршрут обрав 11 пунктів згідно "Декларації відповідальності".

"Звичайно, Буча – місто молоде і сучасне, але має багато цікавих місць та історій, пов’язаних з такими відомими особистостями, як Федір Кричевський, Полонська-Василенко, Мухортов, Авраменко (отаман Орлик), Лятошинський, Ревуцький, Мурашко, Булгаков, Патон…

До наших днів збереглася споруда в стилі лицарського замку — дача радника правління Києво-Ковельської залізниці Штамма.

Зараз Буча – місто парків і фестивалів..."