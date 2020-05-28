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Тарифи на окремі види ритуальних послуг у Бучі

В зв’язку зі збільшенням вартості витратних матеріалів, підняттям мінімальних соціальних гарантій, для можливості надання якісних послуг, з метою встановлення економічно - обґрунтованої вартості ритуальних послуг, керуючись Законом України "Про поховання та похоронну справу" та Наказом №52 від 03.03.2009 року "Про затвердження норм часу на надання ритуальних послуг та виготовлення предметів ритуальної належності" КП "Бучанське УЖКГ" оголошує про приведення тарифів на окремі види ритуальних послуг, що надає КП "Бучанське УЖКГ" Бучанської міської ради, до рівня економічно обґрунтованих витрат, відповідно до Рішення Виконавчого комітету Бучанської міської ради від 28.05.2020 року № 367.

Тарифи вводяться в дію через 15 днів з моменту їх оприлюднення.



"БУЖКГ":
місто Буча, вул. Енергетиків, буд. 2
телефон: (04597) 49-092.
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Володимир Кравчук, начальник Бучанського управління житлово–комунального господарства 
 тариф Жек Бучанська ОТГ Буча
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