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Буча: Тарифи на вивіз твердих побутових відходів

Про затвердження тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами, згідно Рішення Виконавчого комітету Бучанської міської ради від 18.02.2020 року № 87.



В зв’язку зі зростанням вартості дизельного палива та витратних матеріалів, збільшенням мінімальних соціальних стандартів, для можливості надання якісних послуг, з метою забезпечення належного санітарно-гігієнічного стану в Бучанському ОТГ, керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2006р. № 1010 „Про затвердження порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів” зі змінами та доповненнями, КП „Бучанське УЖКГ” оголошує про приведення тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами, що надає КП „Бучанське УЖКГ" Бучанської міської ради, до рівня економічно - обґрунтованих витрат, відповідно до Рішення Виконавчого комітету Бучанської міської ради від 18.02.2020 року № 87. Тарифи вводяться в дію через 15 днів, з моменту їх оприлюднення.

1. Тариф (Т) для І групи споживачів (мешканці багатоповерхових будинків)
136,20 грн.+22,4% (рентабельність) = 166,70 грн..+20%ПДВ=200,04 грн./1 м. куб.
0,12 м.куб. в міс. * 200,04 = 24,00 грн. з ПДВ на 1 особу

2. Тариф (Т) для ІІ групи споживачів (мешканці приватних садиб)
136,20 грн.+22,4% (рентабельність) = 166,70 грн..+20%ПДВ=200,04 грн./1 м.куб.
0,105 м.куб. в міс. * 200,04 = 21,00 грн. з ПДВ на 1 особу

3. Тариф (Т) для ІІІ групи споживачів (бюджетні установи, фізичні особи, об’єднані в обслуговуючі кооперативи, ЖБК, ОСББ , юридичні особи та інші організації)
136,20 грн.+22,4% (рентабельність) = 166,70 грн..+20%ПДВ=200,04 грн./1 м.куб.


"БУЖКГ":
місто Буча, вул. Енергетиків, буд. 2
телефон: (04597) 49-092.
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Володимир Кравчук, начальник Бучанського управління житлово–комунального господарства 
 вивіз сміття Жек Бучанська ОТГ
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