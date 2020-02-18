Буча: Тарифи на вивіз твердих побутових відходів

Про затвердження тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами, згідно Рішення Виконавчого комітету Бучанської міської ради від 18.02.2020 року № 87.

1. Тариф (Т) для І групи споживачів (мешканці багатоповерхових будинків)

136,20 грн.+22,4% (рентабельність) = 166,70 грн..+20%ПДВ=200,04 грн./1 м. куб.

0,12 м.куб. в міс. * 200,04 = 24,00 грн. з ПДВ на 1 особу

2. Тариф (Т) для ІІ групи споживачів (мешканці приватних садиб)

136,20 грн.+22,4% (рентабельність) = 166,70 грн..+20%ПДВ=200,04 грн./1 м.куб.

0,105 м.куб. в міс. * 200,04 = 21,00 грн. з ПДВ на 1 особу

3. Тариф (Т) для ІІІ групи споживачів (бюджетні установи, фізичні особи, об’єднані в обслуговуючі кооперативи, ЖБК, ОСББ , юридичні особи та інші організації)

136,20 грн.+22,4% (рентабельність) = 166,70 грн..+20%ПДВ=200,04 грн./1 м.куб.

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