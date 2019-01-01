Бучанська ОТГ: Про роботу мобільної бригади по забору мазків ПЛР для діагностики Covid-19

Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги інформує про роботу мобільної бригади по забору мазків ПЛР для діагностики Covid-19 в Бучанській ОТГ.

Рішення про направлення нашої мобільної бригади приймає виключно ваш лікар, з яким ви підписали декларацію, або, у разі потреби, працівник Екстреної медичної допомоги, якщо ви викликали 103.

За 3-5 днів вам зателефонує ваш лікар та повідомить результати.

Для всіх мешканців Бучанської ОТГ ця послуга є безкоштовною.

Всі витрати фінансуються Бучанською міською радою, та частково коштами держави (наш заклад підписав договір з Національною службою охорони здоров’я на пакет послуг мобільної бригади).

у випадках НЕ пов’язаних з Covid-19,

Call-центр Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги



Для всіх амбулаторій Бучі, Гаврилівки, Блиставиці та Луб’янки за єдиними номерами телефонів можливо записатися до вашого лікаря та отримання інформації:

+380676121223

+380504800121

Call центр працює пнд-пт з 8:00 до 19:00, сб з 9:00 до 14:00