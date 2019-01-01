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Бучанська ОТГ: Про роботу мобільної бригади по забору мазків ПЛР для діагностики Covid-19

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Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги інформує про роботу мобільної бригади по забору мазків ПЛР для діагностики Covid-19 в Бучанській ОТГ.



Рішення про направлення нашої мобільної бригади приймає виключно ваш лікар, з яким ви підписали декларацію, або, у разі потреби, працівник Екстреної медичної допомоги, якщо ви викликали 103.



Чекайте приїзду мобільної бригади додому. Лікар приїде до вас у повному захисному спорядженні та візьме необхідні аналізи.
Увага! Вам нікуди не потрібно йти, ви залишаєтесь вдома. Ми разом дотримуємось карантинних заходів.

Ваші зразки будуть направлені до вірусологічної лабораторії у м.Київ.

За 3-5 днів вам зателефонує ваш лікар та повідомить результати.



Для всіх мешканців Бучанської ОТГ ця послуга є безкоштовною.
Всі витрати фінансуються Бучанською міською радою, та частково коштами держави (наш заклад підписав договір з Національною службою охорони здоров’я на пакет послуг мобільної бригади).


Важливо!
Якщо вам потрібна госпіталізація до лікарні, у випадках НЕ пов’язаних з Covid-19, вам необхідно взяти направлення у вашого лікаря та з’явитися до Чергового кабінету, де вам візьмуть мазок на ПЛР для дослідження на коронавірус.

Мобільна бригада обслуговує населення, коли необхідна діагностика респіраторних захворювань спричинених коронавірусом.

Call-центр Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги

Для всіх амбулаторій Бучі, Гаврилівки, Блиставиці та Луб’янки за єдиними номерами телефонів можливо записатися до вашого лікаря та отримання інформації:
+380676121223
+380504800121
Call центр працює пнд-пт з 8:00 до 19:00, сб з 9:00 до 14:00


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