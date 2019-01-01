Тисячі мешканців Київщини щодня змушені ризикувати здоров’ям. З 1 червня “Укрзалізниця” відновила сполучення приміських електричок. Проте, карантинні норми щодо пасажирських перевезень грубо порушуються. Адже курсують лише вісім електропоїздів. Тож пасажири напрямку Київ Коростень їздять у переповнених вагонах. В таких умовах годі й говорити про дотримання карантинних рекомендацій. Як зранку люди дістаються до Києва.
Електричка: Ризикуючи здоров'ям люди їздять у переповнених вагонах
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ІА ПОГЛЯД, www.poglyad.tv
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