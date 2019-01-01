» » Електричка: Ризикуючи здоров'ям люди їздять у переповнених вагонах
  • Учора, 21:50
  • 406
  • 0
+aA | -Aa 

Електричка: Ризикуючи здоров'ям люди їздять у переповнених вагонах

Тисячі мешканців Київщини щодня змушені ризикувати здоров’ям. З 1 червня “Укрзалізниця” відновила сполучення приміських електричок. Проте, карантинні норми щодо пасажирських перевезень грубо порушуються. Адже курсують лише вісім електропоїздів. Тож пасажири напрямку Київ Коростень їздять у переповнених вагонах. В таких умовах годі й говорити про дотримання карантинних рекомендацій. Як зранку люди дістаються до Києва.

2 1

ІА ПОГЛЯД, www.poglyad.tv 
 вокзал ІА ПОГЛЯД відеосюжет Ірпінь Буча транспорт
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
Укрзалізниця відкрила продаж квитків на 14 поїздів далекого сполучення.

Укрзалізниця відкрила продаж квитків на 14 поїздів далекого сполучення.

Суспільство
В приміських електричках 40++. Може вам ще і воду в туалет подати...

В приміських електричках 40++. Може вам ще і воду в туалет подати...

транспорт
“Укрзалізниця” у 2018 році оновить 22 електрички

“Укрзалізниця” у 2018 році оновить 22 електрички

Буча та регіон
Залізниця: Людей перевозять як скот - це норма.

Залізниця: Людей перевозять як скот - це норма.

Суспільство
Новий графік руху електропоїздів 2016-2017: бучанці без «Бучанки»

Новий графік руху електропоїздів 2016-2017: бучанці без «Бучанки»

Буча та регіон
Куди зникають електрички?

Куди зникають електрички?

Бучанські новини
З понеділка відміняють зручну ранкову «Бучанку»!

З понеділка відміняють зручну ранкову «Бучанку»!

транспорт
Пасажири електричок, єднайтесь

Пасажири електричок, єднайтесь

Буча та регіон
Зміни в розкладі електропоїздів!

Зміни в розкладі електропоїздів!

транспорт
Поїдемо з комфортом, однак невідомо куди...

Поїдемо з комфортом, однак невідомо куди...

транспорт
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
"Гостi" не можуть коментувати дану новину.