Пробне ЗНО складатимуть вдома

У зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації учасники пробного ЗНО проходитимуть тестування 15 і 17 червня вдома, а не у закладах освіти. Рішення про скасування пробного ЗНО у закладах освіти Уряд ухвалив через зростання кількості хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19.

Нагадаємо, основна сесія тестування запланована з 25 червня до 17 липня . До зовнішнього незалежного оцінювання допускатимуть осіб із температурою нижче 37,2 С, без ознак респіраторних хвороб та у захисних масках.

З огляду на ситуацію, що склалася, ми пропонуємо учасникам пройти тестування вдома:



15 червня об 11:00 зайти у свій кабінет учасника пробного ЗНО, розміщеного на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти, і завантажити тестовий зошит і бланк відповідей з української мови і літератури.



Виконати завдання тестового зошита.

До 19 червня унести свої відповіді до сервісу визначення результатів.

Отримати свій результат за тестування.

17 червня об 11:00 зайти у свій кабінет учасника пробного ЗНО і завантажити тестовий зошит і бланк відповідей з того навчального предмета, який ви обрали для проходження пробного ЗНО.



Упродовж двох днів виконати завдання тестового зошита.

До 19 червня унести свої відповіді до сервісу визначення результатів.

Отримати свій результат за тестування.

Під час роботи із тестовим зошитом намагайтеся дотримуватися часових меж і не відволікатися. Сервіс визначення результатів буде працювати з 11:00 15 червня до 18:00 19 червня.



Нагадуємо, що експерти Українського центру оцінювання освіти за підтримки ГС «Освіторія», МФ «Відродження» детально розберуть кожне завдання 4-х надпопулярних предметів, нададуть розгорнуті пояснення на всі запитання тестів з української мови і літератури, історії України, математики та англійської мови та порадять, як успішно скласти ЗНО у 2020 році.



Ваші тестові зошити знаходяться на пунктах проведення пробного ЗНО, інформацію про можливість отримання цих зошитів ви зможете отримати в своїх особистих кабінетах учасників.