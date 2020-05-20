Укрзалізниця відновлює рух ще 14 приміських поїздів

Від 15 червня відновлять рух ще 14 приміських поїздів фастівського, ніжинського та яготинського напрямків.
Укрзалізниця продовжує відновлювати курсування приміських поїздів, насамперед у найбільш популярних та завантажених напрямках..
У сполученні Київ — Козятин — Київ курсуватимуть такі приміські поїзди: №6202/6008 Козятин — Фастів — Київ, №7032 Фастів — Київ, №6070 Тарасівка — Київ, №6014 Фастів — Київ, №6029 Київ — Фастів, №6027/6213 Київ — Фастів — Козятин, №6035 Київ — Фастів, №6023/6211 Київ — Фастів — Козятин.
У сполученні Київ — Ніжин — Київ курсуватимуть такі приміські поїзди: №6902 Київ — Ніжин, №6915 Ніжин — Київ, №6930 Київ — Ніжин, №6929 Ніжин — Київ.
У сполученні Київ — Яготин — Київ курсуватимуть такі приміські поїзди: №6880 Київ — Яготин, №6809 Яготин — Дарниця.
Закликаємо пасажирів бути свідомими та виконувати рекомендації під час проїзду залізничним транспортом: дотримуватися дистанції, вдягати маску, а в разі виявлення симптомів гострої респіраторної хвороби — залишатися вдома.
Нагадаємо, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 №392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів» призначення приміських поїздів здійснюється відповідно до прийнятих рішень регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій по кожній області окремо.
У разі прийняття в подальшому відповідних рішень регіональними комісіями з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій обласних державних адміністрацій призначення приміських поїздів буде продовжуватися.
З розкладом електропоїздів, котрі відновили курсування, можна ознайомитись на вебсайтах регіональних філій Укрзалізниці.