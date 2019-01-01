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Найдостонійших рятувальників регіону відзначено нагородами

Дуже важко стати кращим в професії рятувальника - для цього треба пройти складну школу випробувань, щодня працювати над собою, постійно підвищувати свої знання та вміння.



10 червня за особисту мужність і відвагу, зразкове виконання службових обов`язків та високий професіоналізм, під час гасіння великих і складних лісових пожеж у Чорнобильській зоні, начальник Головного управління відзначив:
Почесною грамотою ДСНС України - капітана служби цивільного захисту КРИЖАНІВСЬКОГО Олексія, начальника 35-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Буча;
Подякою ДСНС України - молодшого сержанта служби цивільного захисту ТРУБАКОВА Артема, старшого водія 53-го ДПРП смт Гостомель.
Також Грамотою Головного управління були нагороджені:
Молодший сержант служби цивільного захисту БРАЙЧУК Володимир, командир відділення — водій 35-ї ДПРЧ м. Буча;
Молодший сержант служби цивільного захисту ЧЕТВЕРІКОВ Олександр 35-ї ДПРЧ м. Буча.
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Ірпінський МВ ГУ ДСНС 
 мнс фотофакт
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