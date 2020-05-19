У Бучі демонтують 110 рекламних площ

Демонтують рекламні конструкції по типу "холдер" за адресами:

- Шевченка 30 шт;

- Нове Шосе 42 шт;

- Вокзальна 16 шт;

- Польова 16 шт;

- Енергетиків 6 шт.

Повідомлення

власникам рекламних конструкцій, що розміщені на території м.Буча



На виконання рішень виконавчого комітету Бучанської міської ради від 19.05.2020 № 358

« Про демонтаж рекламних конструкцій по типу «біг - борд » та рішення виконавчого комітету Бучанської міської ради від 19.05.2020 № 359 « Про демонтаж рекламних конструкцій по типу «холдер», в період з 15.06.2020р. по 30.06.2020р. будуть виконуватись роботи з демонтажу обʼєктів зовнішньої реклами зазначених у вказаних рішеннях.