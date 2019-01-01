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Гостомель, 52 Га забудови: Громадські слухання 9 липня

ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті містобудівної документації: «Детальний план території кварталу житлової забудови в північно-східній частині селища Гостомель Київської області» на підставі рішення Гостомельської селищної ради від 16 січня 2020 р. № 1074-59-VII.



Детальний план території (далі ДПТ) розроблений з метою: визначення функціонального використання території;
- визначення містобудівних умов та обмежень;
- визначення напрямів, черговості та обсягів подальшої діяльності щодо попереднього проведення інженерного забезпечення території;
- створення транспортної інфраструктури та розміщення місць паркування т/з;
- охорони та поліпшення навколишнього середовища
- та ін.

Склад та зміст містобудівної документації відповідає ДБН - Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території».
Відповідно до розділу ІV Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування затверджених наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 10.08.2018 року № 296 СЕО обов’язково проводиться щодо проектів документів державного планування, які одночасно відповідають двом критеріям, що визначені ст. 2 Закону України “Про стратегічну екологічну оцінку”. Беручи до уваги, що в межах території проектування відсутні об’єкти, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, розроблений проект містобудівної документації не потребує здійснення стратегічної екологічної оцінки, так як відповідає лише одному з критеріїв.

Замовник: Гостомельська селищна рада.
Розробник: ДП «Науково-дослідний і проектний інститут містобудування», м. Київ.
Ознайомитися з проектом ДПТ можливо на офіційному сайті http://gostomel-rada.gov.ua/ та в приміщенні Гостомельської селищної ради.
Відповідальна особа за забезпечення організації розгляду пропозицій:
Єрмолаєв В.А.- начальник відділу містобудування та архітектури

Подання пропозицій з 12 червня 2020 р. по 11 липня 2020 р., за адресою: вулиця Свято-Покровська,220 сел. Гостомель, Київська обл., приміщення селищної ради.
Громадські слухання та презентація проекту містобудівної документації відбудеться за адресою: вулиця Свято-Покровська,220 сел. Гостомель, Київська обл., приміщення селищної ради 9 липня 2020 р. о 12 год.
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Гостомельська селищна рада 
 Гостомель Гостомельська ОТГ громадські слухання
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