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У Гостомелі безкоштовно тестують на наявність антитіл до коронавірусу

10 червня Гостомельська селищна рада розпочала проект «Моніторинг за популяційним імунітетом населення сел. Гостомель проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», який дасть можливість отримати інформацію про імунну відповідь організму до коронавірусної інфекції серед населення. Пройти тестування може кожен бажаючий, який проживає в Гостомелі.



Метою цього проекту є проведення на території селища Гостомель тестування мешканців шляхом забору крові і проведення імуноферментного аналізу (ІФА) з використанням тест систем DIA-SARS-CoV-2-NP-lfG.

Враховуючи серйозну суспільну потребу у вивчені в формування імунної відповіді організму на SARS-CoV-2, управлінську і соціальну потребу у прийняті рішень щодо прийнятих обмежувальних (карантинних) заходів, виявленні та встановленні відсотку громадян, що мають імунітет до коронавірусної інфекції, дане тестування надасть можливість провести дослідження нової коронавірусної інфекції, що охопила весь світ, та визначить рівень імунітету до коронавірусу серед мешканців селища.

Першими виявили бажання здати тест на наявність антитіл до коронавірусу селищний голова Юрій Прилипко, працівники та депутати Гостомельської селищної ради. Тестування проводиться безкоштовно та лише за добровільною згодою.

Хто бажає пройти тест на антитіла, може це зробити у наступні дні - середа (сьогодні), четвер, п'ятниця з 9:00 по 18:00 біля селищної ради.





Україна – здорова нація!

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Гостомельська селищна рада 
 #coronavirus Гостомель
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