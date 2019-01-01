В Ірпінському дитсадку КАЗКА виявлено Covid-19



На жаль, маємо неприємну новину. Сьогодні виявлено випадок захворювання на Covid-19 одного з працівників ірпінського дитсадка «Казка». Садочок закриваємо на карантин, а всі контактні особи пройдуть ПЛР-діагностику. Одразу хочу заспокоїти батьків. З дітьми хвора не контактувала. Востаннє вона була у приміщенні ДНЗ 29 травня, коли заклад ще не працював. Потім пішла на лікарняний. Оперативно починаємо загальну дезінфекцію дитсадка.



Перший заступник Ірпінського міського голови Олександр Маркушин, повідомляє :