» » В Ірпінському дитсадку КАЗКА виявлено Covid-19
  • Учора, 17:03
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В Ірпінському дитсадку КАЗКА виявлено Covid-19

Перший заступник Ірпінського міського голови Олександр Маркушин, повідомляє :


На жаль, маємо неприємну новину. Сьогодні виявлено випадок захворювання на Covid-19 одного з працівників ірпінського дитсадка «Казка». Садочок закриваємо на карантин, а всі контактні особи пройдуть ПЛР-діагностику. Одразу хочу заспокоїти батьків. З дітьми хвора не контактувала. Востаннє вона була у приміщенні ДНЗ 29 травня, коли заклад ще не працював. Потім пішла на лікарняний. Оперативно починаємо загальну дезінфекцію дитсадка.


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#coronavirus Ірпінь
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