» » В Ірпені на набережній є отруйні змії - попереджують місцеві
  • Учора, 23:16
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В Ірпені на набережній є отруйні змії - попереджують місцеві

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місцеві жителі попереджають, що зустріли отруйну степову гадюку на набережній - зоні відпочинку..
Будьте обережні на відпочинку!

Вчора ввечері на набережній бачили з друзями ось таку гадючку, почитали про неї - вона отруйна. Обережно у траві, особливо слідкуйте за дітьми, за посиланням - перелік правильних дій при укусі. Якщо коротко - не накладувати джгути, давати пити лише воду, звільнити від одягу та всього, що перетискає - внаслідок алергічної реакції може розбухнути. НЕ підпалювати місце укусу, НЕ відсмоктувати отруту. Покласти людину у затінку та визвати швидку. Будьте здорові та обережні



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Ірпінь Буча
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