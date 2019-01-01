В Ірпені на набережній є отруйні змії - попереджують місцеві

Вчора ввечері на набережній бачили з друзями ось таку гадючку, почитали про неї - вона отруйна. Обережно у траві, особливо слідкуйте за дітьми, за посиланням - перелік правильних дій при укусі. Якщо коротко - не накладувати джгути, давати пити лише воду, звільнити від одягу та всього, що перетискає - внаслідок алергічної реакції може розбухнути. НЕ підпалювати місце укусу, НЕ відсмоктувати отруту. Покласти людину у затінку та визвати швидку. Будьте здорові та обережні