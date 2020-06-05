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Ремонт: У Бучі обмежений проїзд по вул. Енергетиків

Відділ з питань надзвичайних ситуацій. Бучанська міська рада інформує громаду:



Інформуємо, що з 05.06.2020 буде тимчасово перекрито одну смугу руху проїзної частини вул. Енергетиків, між будинком № 7 та ЗОШ №4.

Причина: промив грунту під автомобільною дорогою та пішохідним тротуаром, який стався в результаті тривалих опадів. Існує небезпека провалу грунту на даній ділянці проїзної частини вулиці.

На час проведення ремонтних робіт можливе повне перекриття руху автомобільного транспорту по вулиці Енергетиків.

Відбудуться зміни у маршрутах руху автобусів № 381, №352, № 421, які будуть курсувати по вул. Жовтнева.


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Відділ з питань надзвичайних ситуацій. Бучанська міська рада 
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