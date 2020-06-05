Ремонт: У Бучі обмежений проїзд по вул. Енергетиків

Відділ з питань надзвичайних ситуацій. Бучанська міська рада інформує громаду:

Інформуємо, що з 05.06.2020 буде тимчасово перекрито одну смугу руху проїзної частини вул. Енергетиків, між будинком № 7 та ЗОШ №4.



Причина: промив грунту під автомобільною дорогою та пішохідним тротуаром, який стався в результаті тривалих опадів. Існує небезпека провалу грунту на даній ділянці проїзної частини вулиці.



На час проведення ремонтних робіт можливе повне перекриття руху автомобільного транспорту по вулиці Енергетиків.



Відбудуться зміни у маршрутах руху автобусів № 381, №352, № 421, які будуть курсувати по вул. Жовтнева.