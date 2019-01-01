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Гостомельський селищний голова спростовує інформацію чиновників Ірпеня


Як чинний Гостомельський селищний голова, хочу спростувати інформацію, яку розповсюдила влада Ірпеня. Жодних листів на підтримку створення Ірпінського району я не підписував. Як не було і голосування з цьогоо питання на сесії селищної ради. Ірпінської посадовці, за звичкою, намагаються видати бажане за дійсне.
А тепер про те, що я казав насправді. Ірпінські тинейджери при владі розтринькали все, що змогли. Прошляпили створення Ірпінської ОТГ. Від них, як від коростяних порозбігалися всі, хто зміг. Колись потужний регіональний центр лишився, наче в насмішку, з єдиним селом, яке затягнув під себе силою та обманом.
«Профукали» можливість стати районним центром. Їм здавалося, що вони такі «великі», що й рівних для них не існує. І замість того, щоб добиватися, переконувати, вмовляти, в решті-решт, - надували щоки і чекали коли їм в ноги поклоняться і попросять. І лише тепер зворохобилися, коли зрозуміли, що бажане пливе в чужі руки. Та й то, замість якихось конструктивних дій, звично намагаються виїхати на брехні.
Як чоловік старший і більш досвідчений скажу - ,хлопці, так не робиться! Брехнею пів світу пройдеш, а назад не вернешся! І це лише початок вашого падіння. Далі буде гірше. Люди все бачать і розуміють хто насправді робить щось добре і корисне, а хто метелик одноденка. Виліз з гусениці нажерся нектару та й здох.
З повагою і надією на конструктивну співпрацю з оновленою ірпінською владою селищний голова Гостомеля Юрій Прилипко.


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Гостомельська ОТГ Бучанська ОТГ Ірпінь
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