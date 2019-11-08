» » » Як подати скан-копії трудових книжок в порталі електронних послуг Пенсійного фонду
  • Сьогодні, 11:11
  • 52
  • 0
+aA | -Aa 

Як подати скан-копії трудових книжок в порталі електронних послуг Пенсійного фонду

Повідомляємо, що на виконання Указу Президента України від 08.11.2019 № 837/2019 «Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави» Пенсійним фондом України впроваджується призначення пенсії без звернення особи.

Інструкція подання скан-копій трудових книжок осіб, які працюють на підприємстві (організації, установі) через кабінет страхувальника порталу електронних послуг Пенсійного фонду України (portal.pfu.gov.ua).



Застраховані особи після оцифрування трудових книжок матимуть можливість перегляду трудового стажу в особистому кабінеті на веб-порталі Пенсійного фонду України.

Майбутнім пенсіонерам новий сервіс надає можливість призначити пенсію без особистого звернення до Пенсійного фонду.

Деталі за телефоном 045-97-40-352, 0975805207.

Зразок документу: Згода на збір та обробку персональних даних






Інструкція подання скан-копій трудових книжок осіб



1 0

Відділ обслуговування громадян м. Буча у Київській області 
 пенсійний фонд законодавство
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
Пенсійний фонд про сервіс: ЕЛЕКТРОННА ТРУДОВА КНИЖКА

Пенсійний фонд про сервіс: ЕЛЕКТРОННА ТРУДОВА КНИЖКА

УПФУ в місті Буча інформує
Пенсійного фонду України у місті Буча проведено флешмоб з перевізниками та пасажирами

Пенсійного фонду України у місті Буча проведено флешмоб з перевізниками та пасажирами

УПФУ в місті Буча інформує
Пенсійний фонд: Флешмоб на тему легалізації заробітної плати

Пенсійний фонд: Флешмоб на тему легалізації заробітної плати

УПФУ в місті Буча інформує
Запрошуємо скористатись послугами веб-порталу Пенсійного фонду України

Запрошуємо скористатись послугами веб-порталу Пенсійного фонду України

УПФУ в місті Буча інформує
Підприємець не зобов'язаний вести облік трудових книжок

Підприємець не зобов'язаний вести облік трудових книжок

законодавтство
Про доступ до послуг у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування

Про доступ до послуг у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування

УПФУ в місті Буча інформує
Портал Пенсійного фонду України відкриває нові можливості

Портал Пенсійного фонду України відкриває нові можливості

УПФУ в місті Буча інформує
Управління Пенсійного фонду в м. Буча інформує

Управління Пенсійного фонду в м. Буча інформує

УПФУ в місті Буча інформує
ПФУ у м. Бучі консультує про електрону звітність

ПФУ у м. Бучі консультує про електрону звітність

УПФУ в місті Буча інформує
ПФУ у м.Бучі інформує: Переваги персоніфікації

ПФУ у м.Бучі інформує: Переваги персоніфікації

УПФУ в місті Буча інформує
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
"Гостi" не можуть коментувати дану новину.