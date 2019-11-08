Як подати скан-копії трудових книжок в порталі електронних послуг Пенсійного фонду

Інструкція подання скан-копій трудових книжок осіб, які працюють на підприємстві (організації, установі) через кабінет страхувальника порталу електронних послуг Пенсійного фонду України (portal.pfu.gov.ua).

Застраховані особи після оцифрування трудових книжок матимуть можливість перегляду трудового стажу в особистому кабінеті на веб-порталі Пенсійного фонду України.

Зразок документу: Згода на збір та обробку персональних даних

Інструкція подання скан-копій трудових книжок осіб