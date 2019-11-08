Як подати скан-копії трудових книжок в порталі електронних послуг Пенсійного фонду

Повідомляємо, що на виконання Указу Президента України від 08.11.2019 № 837/2019 «Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави» Пенсійним фондом України впроваджується призначення пенсії без звернення особи.
Майбутнім пенсіонерам новий сервіс надає можливість призначити пенсію без особистого звернення до Пенсійного фонду.
Деталі за телефоном 045-97-40-352, 0975805207.
Інструкція подання скан-копій трудових книжок осіб, які працюють на підприємстві (організації, установі) через кабінет страхувальника порталу електронних послуг Пенсійного фонду України (portal.pfu.gov.ua).
Застраховані особи після оцифрування трудових книжок матимуть можливість перегляду трудового стажу в особистому кабінеті на веб-порталі Пенсійного фонду України.
Майбутнім пенсіонерам новий сервіс надає можливість призначити пенсію без особистого звернення до Пенсійного фонду.
Деталі за телефоном 045-97-40-352, 0975805207.