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  • Учора, 14:57
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Фотофакт: Прадуби в центрі міста

Всі знають, що в середині герба Бучі - дерево.
Родинне дерево.
Прямо в центрі міста ще можна їх зустріти.
Це останні найстаріші дубочки красені - в радіусі кілометра таких більше немає.
Місто виросло під їхнім листям, але час змінюється.
Ці дідусі - без нагляду, а герб... перемалюємо.

Літо коротке - природна фотозона чекає вас )





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Андрій Беляков 
 фотофакт
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