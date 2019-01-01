Фотофакт: Прадуби в центрі міста

Всі знають, що в середині герба Бучі - дерево.
Родинне дерево.
Прямо в центрі міста ще можна їх зустріти.
Це останні найстаріші дубочки красені - в радіусі кілометра таких більше немає.
Місто виросло під їхнім листям, але час змінюється.
Ці дідусі - без нагляду, а герб... перемалюємо.
Літо коротке - природна фотозона чекає вас )
Родинне дерево.
Прямо в центрі міста ще можна їх зустріти.
Це останні найстаріші дубочки красені - в радіусі кілометра таких більше немає.
Місто виросло під їхнім листям, але час змінюється.
Ці дідусі - без нагляду, а герб... перемалюємо.
Літо коротке - природна фотозона чекає вас )