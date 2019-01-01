Фотофакт: Прадуби в центрі міста

Всі знають, що в середині герба Бучі - дерево.Родинне дерево.Прямо в центрі міста ще можна їх зустріти.Це останні найстаріші дубочки красені - в радіусі кілометра таких більше немає.Місто виросло під їхнім листям, але час змінюється.Ці дідусі - без нагляду, а герб... перемалюємо.