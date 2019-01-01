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Про Електронні паспорти у Дії на державному кордоні

Днями низкою інформаційних ресурсів почала ширитися новина про перелік змін, які відбудуться в Україні з 1 червня 2020 року. Окремий розділ у таких публікаціях був присвячений питанню поїздок українців за кордон.

В них зазначається, що від першого дня літа при поїздках за кордон наші громадяни можуть подавати e-паспорт та е-паспорт для виїзду за кордон через Єдиний державний веб-портал електронних послуг «Портал Дія» скориставшись для цього однойменним мобільним додатком.



Державна прикордонна служба України звертає Вашу увагу на те, що дана інформація є недостовірною і не може використовуватися громадянами України як одне із правил перетинання державного кордону України.


Нагадаємо, що Укрзалізниця ДОЗВОЛЯЄ показувати при посадці у потяг електронну ID-картку або закордонний біометричний паспорт у додатку "Дія". Залізничники зауважили, що Україна першою в світі пішла на такий крок. Юридичну силу електронних документів визначає Постанова Кабінету Міністрів.


Уряд дійсно ухвалив Постанову «Про реалізацію експериментального проекту щодо застосування відображення в електронному вигляді інформації, що міститься у паспорті громадянина України у формі картки, та відображення в електронному вигляді інформації, що міститься у паспорті громадянина України для виїзду за кордон» (від 15 квітня 2020 р. № 278).

Так, Е-паспорти у "Дії" є цифровими аналогами паперових документів, відповідно до постанови.
Особливої актуальності дана норма набуває в умовах карантину, оскільки цифрові паспорти можна використовувати як посвідчення особи на випадок зупинки громадянина співробітниками Національної поліції, а також для отримання поштових послуг тощо.


Однак жоден із пунктів Порядку застосування, визначених Постановою, не передбачає можливості пред’явлення е-паспорта для виїзду за кордон власне під час перетину державного кордону і проходження процедур оформлення зокрема.

Отже на сьогодні громадяни України можуть перетинати державний кордон України лише за наявності необхідних паспортних документів, в т.ч. паспорта громадянина України для виїзду за кордон та паспорта громадянина України, які визначені законодавством України, що регламентує оформлення осіб на кордоні.

Натомість прид’явлення електронних документів у мобільному додатку "Дія" можливе лише всередині країни у випадках згідно з переліком чітко визначеним відповідною Постановою.
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Державна прикордонна служба України, www.dpsu.gov.ua 
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