36 мільйонів на добудову спорткомплексу в Бучі

Бучанський міський голова повідомив, що важливий для громади спортивний об’єкт буде добудовано в рамках ініціативи Президента України "Національний проєкт "Велике будівництво". Загальний кошторис добудови - понад 36 млн 518 тис.грн, також буде залучено кошти міського бюджету в сумі 7 млн гривень, проведені роботи з утеплення школи №2.

Шановне товариство!



Маю чудову новину – нашій громаді підтвердили фінансування на добудову спорткомплексу в Бучі поруч з сш №2, що по вулиці Шевченка. Тож маємо всі шанси закінчити об‘єкт уже в цьому році.



Про це можна впевнено заявляти, бо проєктом змін до обласного бюджету Київської області передбачено 29 мільйонів гривень на його добудову. Невдовзі розпочнуться роботи на території спорткомплексу, який тривалий час простоював без фінансування.



Одночасно залучаємо й кошти міського бюджету в сумі 7 мільйонів гривень + утеплення самої школи. Оскільки загальний кошторис добудови об’єкта в нинішніх цінах становить понад 36 млн 518 тис.грн, то запланованих коштів майже достатньо, щоб закінчити спорткомплекс до осені. Попри те, що рівень готовності нині становить лише 30%.



Важливий для громади об’єкт буде добудовано в рамках ініціативи Президента Володимира Зеленського “Національний проєкт “Велике будівництво”, метою якого є масштабна розбудова інфраструктури України. До переліку соціально важливих об’єктів потрапив і наш довгобуд.



Вдячний Київській обласній державній адміністрації, нашому депутату Ользі Василевській-Смаглюк та депутатам Київської обласної ради за підтримку цього важливого для регіону інфраструктурного проєкту.



Переконаний, що після відкриття сучасного спортивного комплексу Бучанська громада стане базовим центром Київщини для підготовки спортсменів та проведення змагань з волейболу, баскетболу, тенісу, гандболу, міні-футболу, дзюдо, вільної боротьби ,боксу та інших видів спорту.