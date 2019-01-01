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Бучанська ОТГ: Заклади дошкільної освіти поступово відновлюють свою роботу

1 червня після тривалого карантину, пов’язаного з епідемією захворювань на коронавірус, на радість найменших жителів громади та їх батьків відновили свою роботу 6 приватних дитячих дошкільних закладів.

2 червня готовність до відкриття і прийому дітей у комунальні заклади інспектує робоча група у складі представника Ірпінського міського відділу головного управління Держпродспоживслужби у Киівській області Лариса Птуха та заступника начальника відділу освіти з дошкільної освіти Людмила Опеньок.



В умовах поступового послаблення карантинних обмежень було розроблено регламент повернення дітей до дитячих садочків. Для цього МОЗ вивчило досвід країн, які перемогли пандемію, та потребу в дезінфікуючих засобах.

- У дитячих закладах буде мінімізовано контакти, забезпечено постійне прибирання й дезінфекцію приміщень, діти більше часу проводитимуть на свіжому повітрі,- коментує начальник відділу освіти БМР Олег Цимбал.

Персонал закладів пройшов медичне обстеження та спеціальний інструктаж, щоб унеможливити зараження своїх вихованців, за якими дуже скучив.

Батьки з великою відповідальністю та розумінням поставилися до всіх вимог щодо перебування дітей у дошкільних закладах освіти в адаптивний період.

Дітей зранку зустрічатимуть біля воріт закладів.

Медичними сестрами проводиться температурний скринінг.

Перебування супроводжуючих осіб на території закладів дозволяється виключно у засобах індивідуального захисту.

Батьки надають заповнену анкету про стан здоров’я дитини.

У приміщеннях закладів проводяться всі заходи санітарної обробки дезінфікуючими, антисептичними засобами.






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Прес служба Бучанської міської ради 
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