Бучанська ОТГ: Заклади дошкільної освіти поступово відновлюють свою роботу

2 червня готовність до відкриття і прийому дітей у комунальні заклади інспектує робоча група у складі представника Ірпінського міського відділу головного управління Держпродспоживслужби у Киівській області Лариса Птуха та заступника начальника відділу освіти з дошкільної освіти Людмила Опеньок.

Дітей зранку зустрічатимуть біля воріт закладів.



Медичними сестрами проводиться температурний скринінг.



Перебування супроводжуючих осіб на території закладів дозволяється виключно у засобах індивідуального захисту.



Батьки надають заповнену анкету про стан здоров’я дитини.



У приміщеннях закладів проводяться всі заходи санітарної обробки дезінфікуючими, антисептичними засобами.

В умовах поступового послаблення карантинних обмежень було розроблено регламент повернення дітей до дитячих садочків. Для цього МОЗ вивчило досвід країн, які перемогли пандемію, та потребу в дезінфікуючих засобах.Персонал закладів пройшов медичне обстеження та спеціальний інструктаж, щоб унеможливити зараження своїх вихованців, за якими дуже скучив.Батьки з великою відповідальністю та розумінням поставилися до всіх вимог щодо перебування дітей у дошкільних закладах освіти в адаптивний період.