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В Ірпені рятувальники надали допомогу підлітку, який напоровся на металевий штир

30 травня о 21:36 до диспетчерської служби 36-ДПРЧ (м. Ірпінь) надійшло повідомлення про те, що за адресою: м. Ірпінь, вул. Тищенка, 10, підліток перетинаючи металеву ковану огорожу наткнувся на її гостру частину.


На місце пригоди прибули рятувальники 36-ї Державної пожежно-рятувальної частини та приступили до проведення аварійно-рятувальних робіт, під керівництвом бригади медичної допомоги. Рятувальники за допомогою гідравлічних ножиць вирізали елемент огорожі, зняли постраждалого та передали працівникам швидкої медичної допомоги.

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Ірпінський МВ ГУ ДСНС 
 мнс Ірпінь
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