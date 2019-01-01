ДТП у Ворзелі: Рятувальники деблокували потерпілого з понівеченого авто

30 травня о 10:52 до диспетчерської служби 36-ДПРЧ (м. Ірпінь) надійшло повідомлення про те, що в районі з/д мосту сел. Ворзель сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох легковиків: «Volkswagen Golf» та «Reno Megan».

Один із потерпілих опинився затиснутий між конструкціями авто. На місце пригоди прибули рятувальники 36-ї Державної пожежно-рятувальної частини і за допомогою спеціального пневмоінструменту деблокували постраждалого та передали бригаді швидкої медичної допомоги. У наслідок ДТП постраждало 5 осіб.Остаточні обставини ДТП з`ясовуються правоохоронцями.