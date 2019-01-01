» » Бучанський ЖЕКг: Про отримання довідок про фактичне проживання
  • Сьогодні, 10:53
  • 0
  • 0
+aA | -Aa 

Бучанський ЖЕКг: Про отримання довідок про фактичне проживання

Житлово-комунальне господарство Бучанської територіальної громади інформує



Шановні мешканці!
У зв’язку з великою кількістю звернень на отримання довідок про фактичне проживання, що частково пов’язано з прийомом документів у навчальні заклади, повідомляємо про процедуру її отримання.
Наявність акту депутата Бучанської міської ради
не є ключовим документом для отримання довідки!!!
Підтвердження фактичного проживання здійснюється перевіркою комісії адреси фактичного перебування, обов’язково свідчення сусідів ( додатково може бути перевірено місце медичного обслуговування дитини).
Додатково подаються копії документів батьків, дитини.
Не забувайте, що при видачі довідок, інформація передається в Управління праці та соціального забезпечення населення, що в подальшому може вплинути на пільги і субсидії.


1 0

ЖКГ Буча
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
Бучанський ЖКГ інформує: Довідка №4 про фактичне місце проживання

Бучанський ЖКГ інформує: Довідка №4 про фактичне місце проживання

Буча та регіон
Юстиція: Про порядок отримання свідоцтва про народження та реєстрації дитини

Юстиція: Про порядок отримання свідоцтва про народження та реєстрації дитини

Державна реєстраційна служба
Актуальні питання, з якими звертаються особи, вимушені переселитися з Донецької або Луганської областей

Актуальні питання, з якими звертаються особи, вимушені переселитися з Донецької або Луганської областей

законодавтство
Буча: Житлово-комунальне господарство інформує

Буча: Житлово-комунальне господарство інформує

ВИКОНКОМ
МВС спростило процедуру реєстрації місця проживання немовлят

МВС спростило процедуру реєстрації місця проживання немовлят

Суспільство
РЕЄСТР послуг УПСЗЗННЧК

РЕЄСТР послуг УПСЗЗННЧК

Управління праці в місті Буча
Пенсійний фонд: Інформація для внутрішньо переміщених осіб

Пенсійний фонд: Інформація для внутрішньо переміщених осіб

Публічна інформація
Чи має право дитина на "чорнобильське посвідчення"?

Чи має право дитина на "чорнобильське посвідчення"?

законодавтство
Управління праці, соціального захисту повідомляє

Управління праці, соціального захисту повідомляє

Буча та регіон
Пенсійний фонд: Відкрито пункти обслуговування громадян на території Бородянського району

Пенсійний фонд: Відкрито пункти обслуговування громадян на території Бородянського району

Публічна інформація
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
"Гостi" не можуть коментувати дану новину.