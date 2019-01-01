Бучанський ЖЕКг: Про отримання довідок про фактичне проживання

Житлово-комунальне господарство Бучанської територіальної громади інформує
Шановні мешканці!
У зв’язку з великою кількістю звернень на отримання довідок про фактичне проживання, що частково пов’язано з прийомом документів у навчальні заклади, повідомляємо про процедуру її отримання.
Наявність акту депутата Бучанської міської ради
не є ключовим документом для отримання довідки!!!
Підтвердження фактичного проживання здійснюється перевіркою комісії адреси фактичного перебування, обов’язково свідчення сусідів ( додатково може бути перевірено місце медичного обслуговування дитини).
Додатково подаються копії документів батьків, дитини.
Не забувайте, що при видачі довідок, інформація передається в Управління праці та соціального забезпечення населення, що в подальшому може вплинути на пільги і субсидії.
У зв’язку з великою кількістю звернень на отримання довідок про фактичне проживання, що частково пов’язано з прийомом документів у навчальні заклади, повідомляємо про процедуру її отримання.
Наявність акту депутата Бучанської міської ради
не є ключовим документом для отримання довідки!!!
Підтвердження фактичного проживання здійснюється перевіркою комісії адреси фактичного перебування, обов’язково свідчення сусідів ( додатково може бути перевірено місце медичного обслуговування дитини).
Додатково подаються копії документів батьків, дитини.
Не забувайте, що при видачі довідок, інформація передається в Управління праці та соціального забезпечення населення, що в подальшому може вплинути на пільги і субсидії.