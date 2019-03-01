» » 23 червня, Громадські слухання: 1,6 га в парку заклади торг. та громадського харчування
  • Сьогодні, 09:56
  • 115
  • 0
+aA | -Aa 

23 червня, Громадські слухання: 1,6 га в парку заклади торг. та громадського харчування

Відповідно до ст.21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Постанови КМУ від 25.05.2011р. №555 повідомляємо про початок проведення громадських обговорень з питань розгляду матеріалів «Детальний план території, орієнтовною площею 1,6 га, для розміщення торговельних закладів та закладів громадського харчування в межах Бучанського міського парку в місті Буча Київської області», згідно з рішенням Бучанської міської ради № 3969-66-VIІ від 26.09.2019 р.



Площа детального плану території – орієнтовно 1,6 га.
Матеріали ДПТ в повному обсязі, в т.ч. ТЕП, висвітлені на офіційному веб-сайті Бучанської міської ради
− Замовник ДПТ – КП «Бучабудзамовник».
− Розробник ДПТ – ФОП Новохатня Ю.В.
− ГАП - Третяк М.Е.
− Місце ознайомлення з проектними матеріалами – на офіційному веб-сайті Бучанської міської ради.

На виконання п.6-1. Постанови КМУ від 25.05.2011 р. №555:
− строк подання зауважень та пропозицій з 28.05.2020 р. по 26.06.2020 р.
Пропозиції  можна реєструвати:
на електронну пошту за посиланням [email protected] на поштову адресу Бучанської міської ради: Київська область, м.Буча, вул.
Енергетиків, 12, 08292

Відповідальна особа з розгляду пропозицій: директор КП «Бучабудзамовник», Гребенюк Анатолій Костянтинович;
начальник відділу містобудування та архітектури, Наумов Вадим Юрійович.
На виконання п.7 Постанови КМУ від 25.05.2011р. №555:
− громадські слухання з питань розгляду матеріалів містобудівної документації відбудуться
23.06.2020 р. 0 15-00 год. в приміщенні Бучанської міської ради (актова зала; І-й поверх).


Одночасно повідомляємо, що в разі продовження карантину, про дату та час проведення громадських слухань з питань розгляду матеріалів містобудівної документації буде повідомлено додатково.
0 0

газета: "Бучанські новини" №21 від 28 травня 2020 року
громадські слухання парк Буча
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
23 червня, Громадські слухання: 6,9 га офісно-складські будівлі та споруди

23 червня, Громадські слухання: 6,9 га офісно-складські будівлі та споруди

Буча та регіон
Між Бучею та Ірпенем побудуть ще торговий центр. Громадські слухання (без дати)

Між Бучею та Ірпенем побудуть ще торговий центр. Громадські слухання (без дати)

Буча та регіон
12 березня, Громадські слухання: Будівництво нового ТЦ в Бучі

12 березня, Громадські слухання: Будівництво нового ТЦ в Бучі

Бучанські новини
Громадські слухання, 12 березня: Детальний план території автовокзалу в Бучі

Громадські слухання, 12 березня: Детальний план території автовокзалу в Бучі

Буча та регіон
12 лютого, громадські слухання: Ринковий комплекс в центрі Бучі

12 лютого, громадські слухання: Ринковий комплекс в центрі Бучі

Бучанські новини
12 грудня, Буча: Три громадські слухання по врегулюванні містобудівної діяльності

12 грудня, Буча: Три громадські слухання по врегулюванні містобудівної діяльності

Бучанські новини
В Бучі побудують ще один ТЦ - громадські слухання

В Бучі побудують ще один ТЦ - громадські слухання

Бучанські новини
15 жовтня: Про регулювання містобудівної діяльності на 10,1 та 60 га

15 жовтня: Про регулювання містобудівної діяльності на 10,1 та 60 га

Бучанські новини
Громадські слухання 1,5Га: Будівництво закладу Медичного туризму

Громадські слухання 1,5Га: Будівництво закладу Медичного туризму

Бучанські новини
Громадські слухання 3,8Га: Квартал громадської забудови

Громадські слухання 3,8Га: Квартал громадської забудови

Бучанські новини
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
"Гостi" не можуть коментувати дану новину.