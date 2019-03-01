23 червня, Громадські слухання: 1,6 га в парку заклади торг. та громадського харчування

Відповідно до ст.21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Постанови КМУ від 25.05.2011р. №555 повідомляємо про початок проведення громадських обговорень з питань розгляду матеріалів «Детальний план території, орієнтовною площею 1,6 га, для розміщення торговельних закладів та закладів громадського харчування в межах Бучанського міського парку в місті Буча Київської області», згідно з рішенням Бучанської міської ради № 3969-66-VIІ від 26.09.2019 р.
Площа детального плану території – орієнтовно 1,6 га.
Матеріали ДПТ в повному обсязі, в т.ч. ТЕП, висвітлені на офіційному веб-сайті Бучанської міської ради
− Замовник ДПТ – КП «Бучабудзамовник».
− Розробник ДПТ – ФОП Новохатня Ю.В.
− ГАП - Третяк М.Е.
− Місце ознайомлення з проектними матеріалами – на офіційному веб-сайті Бучанської міської ради.
На виконання п.6-1. Постанови КМУ від 25.05.2011 р. №555:
− строк подання зауважень та пропозицій з 28.05.2020 р. по 26.06.2020 р.
Пропозиції можна реєструвати:
на електронну пошту за посиланням [email protected] на поштову адресу Бучанської міської ради: Київська область, м.Буча, вул.
Енергетиків, 12, 08292
Відповідальна особа з розгляду пропозицій: директор КП «Бучабудзамовник», Гребенюк Анатолій Костянтинович;
начальник відділу містобудування та архітектури, Наумов Вадим Юрійович.
На виконання п.7 Постанови КМУ від 25.05.2011р. №555:
− громадські слухання з питань розгляду матеріалів містобудівної документації відбудуться
23.06.2020 р. 0 15-00 год. в приміщенні Бучанської міської ради (актова зала; І-й поверх).
23.06.2020 р. 0 15-00 год. в приміщенні Бучанської міської ради (актова зала; І-й поверх).
Одночасно повідомляємо, що в разі продовження карантину, про дату та час проведення громадських слухань з питань розгляду матеріалів містобудівної документації буде повідомлено додатково.