23 червня, Громадські слухання: 6,9 га офісно-складські будівлі та споруди

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Постанови КМУ від 25.05.2011 р. № 555 повідомляємо про початок проведення громадських обговорень з питань розгляду матеріалів «Детальний план території, орієнтовною площею 6,9 га, що розташована в межах вулиць Депутатська, Амосова та Нове Шосе в м. Буча Київської області для розміщення офісно-складських будівель та споруд, згідно рішення Бучанської міської ради № 3036-54-VIІ від 28.02.2019 р.
Площа детального плану території – орієнтовно 6,9 га.
Матеріали ДПТ в повному обсязі, в т.ч. ТЕП, висвітлені на офіційному веб-сайті Бучанської міської ради
- Замовник ДПТ – КП «Бучабудзамовник».
- Розробник ДПТ – ПП «Ладопроект».
- ГАП - В.І. Косарєв.
- Місце ознайомлення з проектними матеріалами –на офіційному веб-сайті Бучанської міської ради.
На виконання п.6-1. Постанови КМУ від 25.05.2011 р. №555:
- строк подання зауважень та пропозицій з 28.05.2020 р. по 26.06.2020 р.
Пропозиції можна реєструвати: на електронну пошту за посиланням [email protected]
на поштову адресу Бучанської міської ради: Київська область, м. Буча, вул. Енергетиків, 12, 08292
Відповідальна особа з розгляду пропозицій : директор КП «Бучабудзамовник», Гребенюк Анатолій Костянтинович;
начальник відділу містобудування та архітектури, Наумов Вадим Юрійович.
На виконання п.7 Постанови КМУ від 25.05.2011р. №555:
- громадські слухання з питань розгляду матеріалів містобудівної документації відбудуться
23.06.2020 р. 0 15-00 год в приміщенні Бучанської міської ради (актова зала; І-й поверх).
Одночасно повідомляємо, що в разі продовження карантину, про дату та час
проведення громадських слухань з питань розгляду матеріалів містобудівної до-
кументації буде повідомлено додатково.
Площа детального плану території – орієнтовно 6,9 га.
Матеріали ДПТ в повному обсязі, в т.ч. ТЕП, висвітлені на офіційному веб-сайті Бучанської міської ради
- Замовник ДПТ – КП «Бучабудзамовник».
- Розробник ДПТ – ПП «Ладопроект».
- ГАП - В.І. Косарєв.
- Місце ознайомлення з проектними матеріалами –на офіційному веб-сайті Бучанської міської ради.
На виконання п.6-1. Постанови КМУ від 25.05.2011 р. №555:
- строк подання зауважень та пропозицій з 28.05.2020 р. по 26.06.2020 р.
Пропозиції можна реєструвати: на електронну пошту за посиланням [email protected]
на поштову адресу Бучанської міської ради: Київська область, м. Буча, вул. Енергетиків, 12, 08292
Відповідальна особа з розгляду пропозицій : директор КП «Бучабудзамовник», Гребенюк Анатолій Костянтинович;
начальник відділу містобудування та архітектури, Наумов Вадим Юрійович.
На виконання п.7 Постанови КМУ від 25.05.2011р. №555:
- громадські слухання з питань розгляду матеріалів містобудівної документації відбудуться
23.06.2020 р. 0 15-00 год в приміщенні Бучанської міської ради (актова зала; І-й поверх).
Одночасно повідомляємо, що в разі продовження карантину, про дату та час
проведення громадських слухань з питань розгляду матеріалів містобудівної до-
кументації буде повідомлено додатково.