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11 Га - Між Бучею та Ворзелем побудують новий район

На травневому засіданні 79 сесії Бучанської міської ради було прийнято рішення про внести зміни (коригування) до матеріалів містобудівної документації, а саме: «Детальний план території, орієнтовною площею 11,0га, для розміщення садибної забудови, закладів громадського, соціального призначення та для розміщення комунально-складських об’єктів в межах вул.Яблунська. вул.Промислова та автодороги О-101314 Ворзель – Забуччя в м. Буча Київської області» та розробити матеріали ДПТ для розміщення багатоквартирної забудови з об’єктами громадського та соціального призначення.

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www.bucha.com.ua
 Генеральний план Бучі Буча Ворзель
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