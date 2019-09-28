Відкритий кубок з мотокросу пройде в Бучі

Відкритий кубок з мотокросу Спортивно-технічного клубу "Сона" - це можливість для українських спортсменів позмагатися за першість на найкращій мототрасі країни та отримавши досвід для майбутніх перемог. А для шанувальників мотоспорту та жителів регіону, гарна можливість цікаво та захоплююче провести вікенд.
Змагання будуть відбуватимуться в чотири етапи.
Дата запланованих змагань: 14 червня, 25 липня, 22 серпня, 26 вересня 2020 року.
Кваліфікаційні заїзди та самі змагання буде проведено в один день. Затверджено календар змагань і наша команда, напевно як і всі українці, надіємось, що ситуація з пандемією буде стабільною і нам вдасться провести всі етапи змагань без змін у календарі кубку.
Змагання будуть проведені в наступних класах: 50-65 куб. - Діти, Новачок, 85 см куб. - Жінки, Хобі МХ1/МХ2, Ветерани (1-2 група), Open.
Вхід для глядачів безкоштовний.
До зустрічі на мототрасі Спортивно-технічного клубу"Сона"!