» » Відкритий кубок з мотокросу пройде в Бучі
  • Сьогодні, 13:12
  • 56
  • 0
+aA | -Aa 

Відкритий кубок з мотокросу пройде в Бучі

Відкритий кубок з мотокросу Спортивно-технічного клубу "Сона" - це можливість для українських спортсменів позмагатися за першість на найкращій мототрасі країни та отримавши досвід для майбутніх перемог. А для шанувальників мотоспорту та жителів регіону, гарна можливість цікаво та захоплююче провести вікенд.



Змагання будуть відбуватимуться в чотири етапи.
Дата запланованих змагань: 14 червня, 25 липня, 22 серпня, 26 вересня 2020 року.


Кваліфікаційні заїзди та самі змагання буде проведено в один день. Затверджено календар змагань і наша команда, напевно як і всі українці, надіємось, що ситуація з пандемією буде стабільною і нам вдасться провести всі етапи змагань без змін у календарі кубку.

Змагання будуть проведені в наступних класах: 50-65 куб. - Діти, Новачок, 85 см куб. - Жінки, Хобі МХ1/МХ2, Ветерани (1-2 група), Open.

Вхід для глядачів безкоштовний.
До зустрічі на мототрасі Спортивно-технічного клубу"Сона"!



1 0

СТК СОНА мотокрос Буча
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
Чемпіонат світу з мотокросу відбудеться в Бучі 16-17 травня 2020 року

Чемпіонат світу з мотокросу відбудеться в Бучі 16-17 травня 2020 року

спортивні новини
15 тисяч глядачів: Буча приймала фінал Кубку України з мотокросу 2018 (відеосюжет)

15 тисяч глядачів: Буча приймала фінал Кубку України з мотокросу 2018 (відеосюжет)

Буча та регіон
Про підготовку до Чемпіонату світу з мотокросу в Бучі (відеосюжет)

Про підготовку до Чемпіонату світу з мотокросу в Бучі (відеосюжет)

Буча та регіон
16-17 травня, Буча: Чемпіонат світу з мотокросу та чемпіонат Європи з квадрокросу

16-17 травня, Буча: Чемпіонат світу з мотокросу та чемпіонат Європи з квадрокросу

Буча та регіон
12-13 жовтня: Чемпіонат України з мотокросу (фото/відео)

12-13 жовтня: Чемпіонат України з мотокросу (фото/відео)

Буча та регіон
18-19 травня: У Бучі пройде Чемпіонат світу з мотокросу

18-19 травня: У Бучі пройде Чемпіонат світу з мотокросу

Буча та регіон
3-5 червня, м. Буча: Велозмагання "Буча-Тревел"

3-5 червня, м. Буча: Велозмагання "Буча-Тревел"

спортивні новини
13-14 жовтня, Буча: Фінал Кубку України з мотокросу 2018

13-14 жовтня, Буча: Фінал Кубку України з мотокросу 2018

Буча та регіон
В Бучі пройшов фінал Кубку України з мотокросу (відеосюжет)

В Бучі пройшов фінал Кубку України з мотокросу (відеосюжет)

Буча та регіон
Мотоспорт в регіоні розвивається стрімкими темпами

Мотоспорт в регіоні розвивається стрімкими темпами

Буча та регіон
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
"Гостi" не можуть коментувати дану новину.