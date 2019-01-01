Батькам про навчання дітей з особливими освітніми потребами

До уваги батьків Бучанської міської ОТГ!

Після завершення карантину, для дітей з особливими освітніми потребами, які у 2020/2021 н.р. будуть навчатися у закладах дошкільної та загальної середньої освіти, фахівцями Бучанського міського інклюзивно-ресурсного центру буде проведено комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини.

Первинний прийом батьків (одного з батьків) або законних представників дитини проводить психолог центру, який визначає час та дату проведення комплексної оцінки та встановлює наявність таких документів:

- документів, що посвідчують особу батьків (одного з батьків) або законних представників;

- свідоцтва про народження дитини;

- індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю (у разі інвалідності);

- форми первинної облікової документації № 112/0 “Історія розвитку дитини”, затвердженої МОЗ,

- у разі потреби — довідки від психіатра.