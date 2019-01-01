Батькам про навчання дітей з особливими освітніми потребами

До уваги батьків Бучанської міської ОТГ!
Після завершення карантину, для дітей з особливими освітніми потребами, які у 2020/2021 н.р. будуть навчатися у закладах дошкільної та загальної середньої освіти, фахівцями Бучанського міського інклюзивно-ресурсного центру буде проведено комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини.
Після завершення карантину, для дітей з особливими освітніми потребами, які у 2020/2021 н.р. будуть навчатися у закладах дошкільної та загальної середньої освіти, фахівцями Бучанського міського інклюзивно-ресурсного центру буде проведено комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини.
Батьки можуть дистанційно подавати документи на комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини, через автоматизовану систему роботи ІРЦ портал www.ircenter.gov.ua
Інклюзивно-ресурсний центр (ІРЦ) - це установа, яка створена з метою реалізації права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі, у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших навчальних закладах, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуги та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу.
За допомогою порталу інклюзивної освіти батьки можуть:
- подати заяву до інклюзивно-ресурсного центру, не виходячи з дому;
- отримати запрошення на проходження комплексного оцінювання (адреса, дата, час);
- зберігати заяву та висновок в електронному вигляді;
- контролювати проведення занять з дитиною.
Первинний прийом батьків (одного з батьків) або законних представників дитини проводить психолог центру, який визначає час та дату проведення комплексної оцінки та встановлює наявність таких документів:
- документів, що посвідчують особу батьків (одного з батьків) або законних представників;
- свідоцтва про народження дитини;
- індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю (у разі інвалідності);
- форми первинної облікової документації № 112/0 “Історія розвитку дитини”, затвердженої МОЗ,
- у разі потреби — довідки від психіатра.
- документів, що посвідчують особу батьків (одного з батьків) або законних представників;
- свідоцтва про народження дитини;
- індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю (у разі інвалідності);
- форми первинної облікової документації № 112/0 “Історія розвитку дитини”, затвердженої МОЗ,
- у разі потреби — довідки від психіатра.