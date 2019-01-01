Ірпіньводоканал інформує про шахраїв

Шановні абоненти!
Ми перевірили людей, що звернулись до нас по оплатах і ніяких боргів не виявили. Звертаємо увагу споживачів бути уважними і не потрапляти на хитрощі шахраїв, не передзвонюйте та не пересилайте гроші, на не знайомі номери та рахунки!
Якщо до вас зателефонувала підозріла особа, котра назвалась працівником Ірпіньводоканалу та вимагає від Вас переводу грошей на карту банку, попросіть її назвати свою посаду та ПІБ, та краще зв’яжіться з абонентським відділом КП “Ірпіньводоканал”
(067) 219 84 80 або (04597) 62-833 аби уточнити, чи працює вказаний працівник на підприємстві.
В абонентський відділ Ірпіньводоканалу останнім часом почали надходити питання від абонентів про те, що за дзвінки та смс приходять від Ірпіньводоканалу про борги, з перерахуванням суми боргу на номер карти?
Ми перевірили людей, що звернулись до нас по оплатах і ніяких боргів не виявили. Звертаємо увагу споживачів бути уважними і не потрапляти на хитрощі шахраїв, не передзвонюйте та не пересилайте гроші, на не знайомі номери та рахунки!
Якщо до вас зателефонувала підозріла особа, котра назвалась працівником Ірпіньводоканалу та вимагає від Вас переводу грошей на карту банку, попросіть її назвати свою посаду та ПІБ, та краще зв’яжіться з абонентським відділом КП “Ірпіньводоканал”
(067) 219 84 80 або (04597) 62-833 аби уточнити, чи працює вказаний працівник на підприємстві.