Ірпінський епідеміолог: Спалах коронавірусу в Ірпені прогнозований. Перехворіємо всі

Різке збільшення кількості хворих на COVID-19 в Ірпені протягом останніх днів у першу чергу пов’язане зі збільшенням кількості проведених ПЛР-досліджень. Про це журналістам ITV повідомив головний лікар Центру первинної медико-санітарної допомоги, епідеміолог Андрій Левківський.

«Причин спалаху захворюваності на коронавірус у регіоні є кілька. По-перше, як відомо, в Ірпінській центральній лікарні майже водночас було виявлено 24 хворі на COVID-19 медики. У всіх них було визначено коло контактних осіб і зроблено тестування. По-друге, на початку місяця до нас прийшло потепління, і це співпало з “травневими святами” — люди масово вийшли на відпочинок на природі. Ну і з послабленням карантину чимало роботодавців, які відновлюють роботу своїх підприємств, почали організовувати масові обстеження та тестування своїм працівникам. Це все разом дало нам такий результат», — розповів Левківський.

«Перехворіємо всі! Просто більшість цього або взагалі не відчує, або захворювання пройде у легкій формі. Наприклад у нас в регіоні у 85% хворих легка форма. Іноді у людей взагалі немає симптомів, і вони навіть не знають, що хворі. Тому зараз головне убезпечити тих, хто у зоні ризику – людей похилого віку та осіб із хронічними захворюваннями. А решті, виходячи з карантину, просто треба дотримуватися елементарних правил гігієни і продовжувати уникати скупчень людей», — каже головний лікар «первинки» регіону.

За його словами, незважаючи на послаблення карантину, коронавірусна інфекція нікуди не зникла. Люди продовжуватимуть хворіти і через деякий час перехворіють майже всі.Нагадаємо, 17 травня в Ірпінському регіоні протягом доби підтвердили 24 нові випадки коронавірусної хороби: 16 — в Ірпені, 7 — у Коцюбинському й 1 — у Ворзелі. Ще 6 випадків зафіксували протягом останньої доби. Усі — в селищі Коцюбинське.