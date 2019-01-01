Податкова: Допомога по частковому безробіттю на період карантину

Уряд визначив розмір допомоги по частковому безробіттю за кожну годину, на яку працівнику скорочено тривалість робочого часу у зв’язку з карантином.

Законодавство

Часткове безробіття – це вимушене тимчасове скорочення передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням (скороченням) виробництва продукції з причин економічного, технологічного і структурного характеру без припинення трудових відносин.Сума допомоги через вимушене скорочення робочих годин для працівників визначається виходячи з розрахунку двох третин тарифної ставки, але не більше розміру мінімальної зарплати.Допомога по частковому безробіттю на період карантину надається міськими, районними і міськрайонними центрами зайнятості та філіями регіональних центрів зайнятості роботодавцям із числа суб’єктів малого та середнього підприємництва (далі - роботодавці) для виплати допомоги працівникам у разі втрати ними частини заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням (скороченням) діяльності внаслідок карантину, яке призвело до часткового або повного скорочення тривалості робочого часу його працівників.Сума допомоги по частковому безробіттю на період карантину надається роботодавцям на строк зупинення (скорочення) діяльності та протягом 30 календарних днів після завершення карантину в разі сплати роботодавцем єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування протягом шести місяців, що передують даті зупинення (скорочення) діяльності.Виплата працівникам допомоги по частковому безробіттю на період карантину здійснюється роботодавцем, з яким оформлено трудові відносини (крім осіб, які працюють у роботодавця за сумісництвом).Роботодавець може звернутися за отриманням коштів для виплати працівникам допомоги по частковому безробіттю на період карантину протягом 30 календарних днів з дня зупинення (скорочення) діяльності.Для отримання допомоги по частковому безробіттю на період карантину роботодавець звертається до центру зайнятості за місцем реєстрації його як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.Роботодавці подають такі документи:- заяву довільної форми, в якій, зокрема, зазначається інформація про належність роботодавця до суб’єктів малого або середнього підприємництва відповідно до Господарського кодексу України та до якої додаються засвідчені роботодавцем копії підтвердних документів щодо середньої кількості працівників та доходу роботодавця за календарний рік, що передує року подання до центру зайнятості документів, передбачених цим пунктом;-засвідчену роботодавцем копію наказу із зазначенням дати початку зупинення (скорочення) діяльності;- відомості про працівників (ПІБ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків), в яких виникло право на допомогу по частковому безробіттю на період карантину.-видану ДПС довідку про сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за останні шість місяців, що передують даті зупинення (скорочення) діяльності.Роботодавець може звернутися за отриманням коштів для виплат у разі сплати єдиного внеску протягом шести місяців, що передують даті скорочення діяльності. При цьому роботодавець не може розривати трудовий договір з працівником, якому виплачувалась допомога протягом періоду, що дорівнює періоду виплати.Постанова КМУ від 22.04.2020 №306 «Про затвердження розміру, порядку надання та повернення коштів, спрямованих на фінансування допомоги по частковому безробіттю на період карантину».Абз. 24 п. 1 ст. 1 розділу І Закону України «Про зайнятість населення» № 5067-VI від 05.07.2012Стаття 471 Закону України “Про зайнятість населення”