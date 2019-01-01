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17 травня у Бучі сталося ДТП

17 травня о 15 год. 24 хв. до оперативно-рятувальної служби 36-державної пожежно-рятувальної частини м. Ірпінь надійшло повідомлення про те, що на перехресті вул. Тургенєва та вул. Михайловського в м. Буча сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкових автомобілів "Subaru Tribeca", та автомобіля "BMW 745Li".



На місце події виїхало: 1 відділення 35-ДПРЧ м. Буча.
По прибуттю на місце пригоди з’ясувалося, що внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в автомобілі "Subaru Tribeca" опинилась заблокована дитина 2010 р.н.. За допомогою шанцевого інструменту силами особового складу підрозділу було деблоковано хлопчика та передано медикам. Каретою швидкої медичної допомоги потерпілого госпіталізовано до Ірпінської центральної міської лікарні.

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ірпінський МВ ГУ ДСНС 
 дтп
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