Без права мати батьківщину. Спецпереселенці 1944 року

18 травня у світі вшановують 76-ту річницю депортації кримськотатарського народу, яка забрала життя майже половини корінного народу Криму.



Україна вшановує пам’ять жертв депортації кримських татар та відзначає День боротьби за права кримськотатарського народу.



Депортація кримських татар розпочалася 18 травня 1944 року і тривала до початку червня. Постановою Державного комітету оборони № 5859-сс «Про кримських татар» від 11 травня 1944 року, кримських татар обвинуватили у масовій зраді та колабораціонізмі за часів окупації Криму гітлерівськими військами.



Було депортовано в різні регіони, близько 200 тисяч кримських татар, із яких понад 46 % померли протягом першого року поневолення.

Для багатьох кримських татар повернення після депортації до історичної домівки залишилося нездійсненою мрією