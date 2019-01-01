МакДональдз в Бучі відкриють до кінця 2020 року

В центрі Бучі почалось будівництво МакДональдз®. Заклад громадського харчування планують відкрити до кінця цього року.



МакДональдз запланували побудувати в Бучі Читайте також:

Довідка:

Компанія МакДональдз® є світовим лідером у галузі швидкого обслуговування і налічує понад 35 000 закладів у більш ніж 120 країнах світу, які щодня обслуговують близько 70 мільйонів відвідувачів.



Україна стала 102-ю країною, де почала розвиватися мережа МакДональдз®. 24 травня 1997 року поруч із станцією метро «Лук’янівська» у Києві відкрився перший заклад МакДональдз® у країні. 14 лютого 2011 року у цьому ж закладі було відкрито перше в Україні МакКафе® – кав`ярню міського типу з широким асортиментом кави та десертів.



Компанія «МакДональдз Юкрейн Лтд» є одним із найбільших іноземних інвесторів в Україні: у розвиток мережі МакДональдз® та інфраструктури нашої держави компанією вже було вкладено близько 225 мільйонів доларів.

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