» » МакДональдз в Бучі відкриють до кінця 2020 року
  • Учора, 22:47
  • 212
  • 0
+aA | -Aa 

МакДональдз в Бучі відкриють до кінця 2020 року

В центрі Бучі почалось будівництво МакДональдз®. Заклад громадського харчування планують відкрити до кінця цього року.




Читайте також:
МакДональдз запланували побудувати в Бучі


Довідка:
Компанія МакДональдз® є світовим лідером у галузі швидкого обслуговування і налічує понад 35 000 закладів у більш ніж 120 країнах світу, які щодня обслуговують близько 70 мільйонів відвідувачів.

Україна стала 102-ю країною, де почала розвиватися мережа МакДональдз®. 24 травня 1997 року поруч із станцією метро «Лук’янівська» у Києві відкрився перший заклад МакДональдз® у країні. 14 лютого 2011 року у цьому ж закладі було відкрито перше в Україні МакКафе® – кав`ярню міського типу з широким асортиментом кави та десертів.

Компанія «МакДональдз Юкрейн Лтд» є одним із найбільших іноземних інвесторів в Україні: у розвиток мережі МакДональдз® та інфраструктури нашої держави компанією вже було вкладено близько 225 мільйонів доларів.



Краєвиди Бучі:
- захід сонця
- новий стадіон в новій школи вже чекає спортсменів
2 0

www.bucha.com.ua
 МакДональдз Буча коптер фотофакт
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
Київську електричку планують зупиняти в Ірпені та Вишгороді

Київську електричку планують зупиняти в Ірпені та Вишгороді

Буча та регіон
МакДональдз запланували побудувати в Бучі

МакДональдз запланували побудувати в Бучі

Буча та регіон
Виділили 8,5 мільйонів на добудову бучанської школи №3 (відеосюжет)

Виділили 8,5 мільйонів на добудову бучанської школи №3 (відеосюжет)

Буча та регіон
За І квартал 2016 року платники податків Ірпінського регіону забезпечили стовідсоткове надходження ЄСВ

За І квартал 2016 року платники податків Ірпінського регіону забезпечили стовідсоткове надходження ЄСВ

Публікації
У Київській області вирішили побудувати індустріальний парк

У Київській області вирішили побудувати індустріальний парк

Суспільство
У Бучі побудують Novus ?

У Бучі побудують Novus ?

Бучанські новини
Олег ЛЯШКО: "Якби у всіх містах були такі керівники як Федорук"

Олег ЛЯШКО: "Якби у всіх містах були такі керівники як Федорук"

Бучанські новини
Вільний Wi-Fi від Укртелекому в закладах МакДональдз

Вільний Wi-Fi від Укртелекому в закладах МакДональдз

Суспільство
Зміна назв освітніх закладів у Бучі

Зміна назв освітніх закладів у Бучі

Бучанські новини
Зібрав макулатуру - зберіг ліс

Зібрав макулатуру - зберіг ліс

Бучанські новини
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
"Гостi" не можуть коментувати дану новину.