Перелік безоплатних медичних аналізів та швидких тестів

Пацієнту, який подав декларацію про вибір лікаря, доступний перелік гарантованих державою послуг первинної медичної допомоги, включно з 4 лабораторними діагностичними дослідженнями та 4 швидкими тестами:

Цей перелік - безоплатний.

1. Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою

2. Загальний аналіз сечі

3. Глюкоза крові

4. Загальний холестерин

5. Швидкий тест на вагітність

6. Швидкий тест на тропонін

7. Швидкий тест на ВІЛ

8. Швидкий тест на вірусні гепатити

Але інколи за звичкою, сформованою у старій системі, пацієнти продовжують нести до лабораторії або кабінету забору аналізів “вату-спирт-баночку”, у той час, коли це вже оплачено Національною службою здоров’я.Пам'ятайте, що доцільність призначення та проведення аналізів, обстежень та швидких тестів визначає ваш лікар, а не інтернет.