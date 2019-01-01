У Бучі дівчата на підпитку захищали від поліції нетверезого водія

Обох нападниць працівники поліції затримали в порядку ст. 208 КПК України, наразі вони знаходяться в ізоляторі тимчасового утримання.



Правопорушницями виявилися молоді жінки, віком 31-го та 36 років.

Так, у м. Буча екіпаж групи реагування патрульної поліції зупинив автомобіль "ВАЗ-2107" за порушення правил дорожнього руху. Водій вказаного авто мав явні ознаки алкогольного сп’яніння, однак чоловік жодним чином не хотів спілкуватися з правоохоронцями і проходити тест на вміст алкоголю.В цей час з машини вийшли дві агресивно налаштовані пасажирки.Розлючені жінки напідпитку перешкоджали роботі правоохоронців, на законні вимоги поліції жодних чином вони не реагували. Потім вони накинулись на поліцейських, почали зривати з них захисні медичні маски. Втихомирити нападниць правоохоронцям вдалося, одягнувши на них кайданки.За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.Слідчі поліції за процесуальним керівництвом Ірпінської прокуратури оголосили жінкам про підозру у скоєнні кримінального правопорушення. Їм загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.Правоохоронці звернулись до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу – цілодобовий домашній арешт. Триває слідство.Відносно водія, що керував автомобілем у стані алкогольного сп'яніння складено адміністративний протокол за ст.130 КУпАП, а також ст.126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів).© Головне управління Національної поліції в Київській області: https://kv.npu.gov.ua/news/Informacziya/na-kijivshhini-za-napad-na-policzejskix-ogolosheno-pro-pidozru-dvom-zhitelkam-mista-bucha/